الحرس الثوري الإيراني يضبط سفينة تهرب الوقود في الخليج بحسب الإعلام المحلي

طهران (أ ف ب) – ضبطت القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني سفينة "تنقل وقودا مهربا" في مياه الخليج وأوقفت أربعة من أفراد طاقمها على ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية السبت.

© / الجيش الإيراني/ا ف ب/ارشيف

صورة وزعها الجيش الإيراني في 15 آذار/مارس 2023 تُظهر سفينة تابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني خلال مناورات عسكرية بحرية بين إيران وروسيا والصين في خليج عمان

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ونقلت وكالة فارس للأنباء عن رئيس السلطة القضائية في محافظة هرمزجان الساحلية مجتبى كهرماني قوله "عثر على أكثر من 50 ألف ليتر من الوقود المهرب".

وأضاف أن بحرية الحرس الثوري الإيراني "صادرت" السفينة و"أوقفت أربعة أشخاص" خلال العلمية.

ولم يكشف على الفور عن مصدر السفينة أو تاريخ العملية.

وقال كهرماني إن الوقود سيوجه إلى "شبكة التوزيع القانونية" في البلاد.

عزز الجيش الأميركي في الأسابيع الأخيرة وجوده في مياه الخليج بعدما اتهم إيران باحتجاز أو محاولة اعتراض سفن في هذا الممر الحيوي.

في السادس من تموز/يوليو قالت البحرية الأميركية إن الحرس الثوري صادر سفينة تجارية في الخليج غداة اتهامها القوات الإيرانية بمحاولتين مماثلتين قبالة سواحل سلطنة عمان.

وقالت إيران في وقت لاحق إن السفينة التي اعترضتها في مياه الخليج كانت تنقل "أكثر من نصف مليون من الوقود المهرب".

© 2023 AFP