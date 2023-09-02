المغربي أمرابط إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة

لندن (أ ف ب) – تعاقد مانشستر يونايتد الإنكليزي مع لاعب الوسط الدولي المغربي سفيان أمرابط على سبيل الإعارة، في الساعات الأخيرة قبل اغلاق باب الانتقالات الصيفية الجمعة.

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وكان أمرابط (27 عاماً) أحد نجوم منتخب المغرب خلال رحلته الرائعة نهاية العام الماضي إلى نصف نهائي مونديال قطر، حيث حقق "أسود الأطلس" أفضل نتيجة إفريقية وعربية.

وانتقل أمرابط من فيورنتينا الإيطالي إلى يونايتد مقابل 10 ملايين يورو (نحو 10.7 ملايين دولار)، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 25 مليون يورو العام المقبل، بحسب سكاي سبورتس وبي بي سي.

وقدّم أمرابط (49 مباراة دولية) موسماً جيداً مع فيورنتينا، إذ بلغ نهائي كأس إيطاليا ومسابقة كونفرنس ليغ.

قال أمرابط في بيان ليونايتد "تعيّن علي الصبر لهذه اللحظة، لكني شخص يستمع دوماً إلى قلبه والآن أمثل نادي أحلامي".

تابع لاعب الوسط النشيط "أنا لاعب شغوف، أريد جلب الطاقة للفريق، وسأضع كل ما لدي في كل تحرّك للفريق".

وعمل أمرابط سابقاً مع مدرب يونايتد الحالي الهولندي إريك تن هاغ في نادي أوتريخت، وسيشكّل إضافة لخط وسط النادي الإنكليزي.

قال جون مورتو المدير الرياضي في يونايتد "التزامه ومقاربته العالية الطاقة للمباريات يناسبان تماماً المجموعة التي نبنيها هنا".

نضج أمرابط كثيراً في الأعوام الأخيرة وتحديدا منذ انتقاله إلى هيلاس فيرونا الإيطالي على سبيل الاعارة من كلوب بروج البلجيكي منتصف موسم 2019-2020، فكان بوابته إلى فيورنتينا في نهايته.

استفاد كثيرا من تجربته الاحترافية في الدوري الهولندي والتي بدأها مع فريق أوتريخت (2014-2017) ومنه إلى فيينورد المتوج معه بلقب الكأس المحلية (2017-2018).

وصفه مدربه السابق في كلوب بروج الكرواتي إيفان ليكو بـ"+قاطع الطريق+ بالنسبة لي في الملعب، بالمعنى الصحيح للكلمة". ردَّ أمرابط "أنا أفهم لماذا قال ذلك. في بعض الأحيان يجب أن تكون قاسيا في الملعب وأحاول أن أكون ذلك اللاعب، فأنا شخص لا أخاف من أي شخص".

ببنيته الجسدية الهائلة ورأسه الحليقة، أبهر بادائه القوي في كأس العالم. أحد مدربيه السابقين في فيورنتينا تشيزاري برانديلي قال "سفيان أمرابط يتمتع بصفات استثنائية، إنه محرّك جسدي".

كما عزّز يونايتد صفوفه بحارس المرمى التركي ألتاي باييندير من فنربهتشه بصفقة مقدّرة بأربعة ملايين جنيه استرليني (نحو 5 ملايين دولار) لمساندة الحارس الأساسي الكاميروني أندريه أونانا بعد انتقال دين هندرسون إلى كريستال بالاس، والظهير الأيسر الإسباني سيرخيو ريغيلون من توتنهام لتعويض اصابة لوك شاو والهولندي تايرل مالاسيا، فيما انتقل لاعبه مايسون غرينوود إلى خيتافي على سبيل الإعارة.

© 2023 AFP