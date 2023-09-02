بطولة ألمانيا: ليفركوزن في الصدارة مؤقتًا بفوز كاسح على دارمشتات

برلين (أ ف ب) – انفرد باير ليفركوزن بالصدارة مؤقتا بفوزه الكبير على ضيفه دارمشتات الصاعد حديثًا 5-1 بينها ثنائية لمهاجمه النيجيري فيكتور بونيفاس السبت في المرحلة الثالثة من الدوري الالماني لكرة القدم.

© كليمان ماهودو / ا ف ب/ا ف ب

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على ملعب باي أرينا، سجّل بونيفاس المنضم الى ليفركوزن من أونيون سان-جيلواز البلجيكي هذا الصيف، هدفيه في الدقيقتين 21 و61 قبل أن يضيف الارجنتيني إيسيكيال بالاسيوس (49) ويوناس هوفمان (67) والتشيكي آدم هلوزيك (83) الاهداف الثلاثة الاخرى، فيما سجّل السويدي أوسكار فيلهلمسون هدف الضيوف الوحيد (55).

وعزّز باير ليفركوزن رصيده بتسع نقاط في صدارة الترتيب مؤقتًا بانتظار نتيجة مبارة بايرن ميونيخ وبوروسيا مونشنغلادباخ لاحقا، بعدما حقّق فوزه الثالث من ثلاث مباريات، بينما بقي دارمشتات من دون أي نقطة في المركز الثامن عشر والاخير.

وافتتح بونيفاس التسجيل بطريقة رائعة بعدما اخترق دفاع منافسه وأسقط الكرة فوق حارس دارمشتات (21)، وأضاف بالاسيوس الفائز بكأس العالم مع المنتخب الارجنتيني الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني (49).

وحسم أصحاب الارض النتيجة بهدفين في غضون ست دقائق، الاول حمل توقيع بونيفاس مجددًا (61) والثاني عبر جناح منتخب المانيا هوفمان (67)وهو الاول لناديه الجديد منذ انتقاله من مونشنغلادباخ في الصيف.

وختم هلوزيك مهرجان الاهداف في الدقيقة 83 مؤكدا الانطلاقة القوية لليفركوزن تحت قيادة مدربه الاسباني تشابي ألونسو الذي استلم مهامه في تشرين الاول/اكتوبر 2022.

وعوّض شتوتغارت خسارته القاسية امام لايبزيغ 1-5 في المرحلة الماضية وأكرم وفادة ضيفه فرايبورغ بخماسية نظيفة، وهي النتيجة نفسها التي فاز بها على بوخوم في المرحلة الافتتاحية.

وسجّل كريس فوريخ (8 و62) والغيني سيرهو غيراسي (17 و19) والفرنسي أنزو ميلوت (75) وليوناردو بيتنكورت (82) و

وتخطى فيردير بريمن رحيل مهاجمه النجم نيكلاس فولكروغ وحقّق فوزًا قاسيًا على ضيفه ماينتس 4-صفر تناوب على تسجيلها مارفين دوكش (3 من ركلة جزاء) والدنماركي ينز ستايدج (53) وجاستن نجينماه (83).

وقلب هوفنهايم تخلفه أمام فولفسبورغ وتغلب عليه 3-1، بعدما سجّل له الاميركي جون بروكس (45+2) وماكسيميليان باير (60) والدنماركي روبرت سكوف (74)، فيما سجل البرتغالي تياغو توماس الهدف الوحيد لفولفسبورغ (36).

وفي بافاريا، تقدم أوغسبورغ مرتين على بوخوم لكنه سقط في فخ التعادل 2-2.

وسجل الكرواتي ديون بيليو (35) والبوسني إرمدين ديميروفيتش (62) هدفي أوغسبورغ، والياباني تاكوما أسانو (45+3 و64) هدفي بوخوم.

© 2023 AFP