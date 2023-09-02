بطولة إنكلترا: هالاند "المتعطش" يقود سيتي للفوز الرابع تواليا واستعادة الصدارة

لندن (أ ف ب) – قاد المهاجم الدولي النروجي إرلينغ هالاند فريقه مانشستر سيتي حامل اللقب الى فوزه الرابع تواليا واستعادة الصدارة عندما سجل له هاتريك في الفوز على ضيفه فولهام 5-1 السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

© أولي سكارف / اف ب

مهاجم مانشستر سيتي النروجي إرلينغ هالاند يحتفل بثلاثيته في مرمى فولهام (5-1) في الدوري الانكليزي في الثاني من أيلول/سبتمبر 2023

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وسجل هالاند ثلاثيته في الدقائق 58 و70 من ركلة جزاء و90+5، مع تمريرة حاسمة للارجنتيني خوليان ألفاريس افتتح منها التسجيل (31)، فيما أضاف المدافع الهولندي ناثان أكي الهدف الثاني (45+4) بعدما سجل الأميركي تيم ريم الهدف الوحيد للضيوف (33).

"متعطش دائما لتسجيل الأهداف"

وانفرد هالاند بصدارة لائحة الهدافين برصيد ستة أهداف حتى الآن هذا ورفع غلته الى 42 هدفا في الدوري منذ انضمامه الى صفوف سيتي الصيف الماضي قادما من بوروسيا دورتموند الالماني، وبات أسرع لاعب يحقق هذا الانجاز في البريمرليغ.

وقال هالاند إنه متعطش لمزيد من الأهداف والمجد "أنا جائع دائمًا. إنه موسم جديد وأنا مستعد له".

وهي الثلاثية السابعة لهالاند بألوان سيتي الذي سجل له 52 هدفًا الموسم الماضي وساهم في تتويجه بالثلاثية التاريخية (دوري الأبطال والدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنكليزي)، قبل أن يضيف اليها الكأس السوبر الاوروبية هذا الصيف.

وعلى الرغم من تلك النتائج الإيجابية، فإن سيتي كان بعيدًا عن أفضل مستوياته في الشهر الأول من الموسم الجديد.

وعلق هالاند على ذلك قائلا: "كل عام هكذا في هذا النادي. نبدأ متأخرين بعض الشيء ومتعثرين بعض الشيء لأننا نلعب بشكل جيد حتى المباراة الأخيرة (في الموسم) لأننا أفضل فريق".

وتابع "هذا هو الحال. سنتحسن أكثر وأكثر اعتبارا من اليوم".

وهو الفوز الرابع تواليا لسيتي فعزز رصيده بـ12 نقطة مستعيدا الصدارة من وست هام يونايتد الفائز على مضيفه لوتون تاون 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، فيما مني فولهام بخسارته الثانية في مبارياته الثلاث الاخيرة في الدوري فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط.

وخاض سيتي المباراة الثانية تواليا في غياب مدربه الاسباني بيب غوارديولا الذي يتعافى من عملية جراحية في ظهره، كما غاب نجمه البلجيكي كيفن دي بروين بسبب الاصابة.

وانتظر سيتي الدقيقة 31 لافتتاح التسجيل عندما مرر الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش كرة بينية الى العملاق النروجي إرلينغ هالاند المتوغل داخل المنطقة فسددها برعونة زاحفة تابعها الأرجنتيني خوليان ألفاريس بيمناه على يسار الحارس الألماني بيرند ليو.

ولم تدم فرحة سيتي سوى دقيقتين حيث أدرك فولهام التعادل اثر ركلة ركنية تابعها المكسيكي راوول خيمينيس بتسديدة "على الطاير" من مسافة قريبة ارتطمت بركبة زميله الجامايكي بوبي دي كوردوفا-ريد فأبعدها حارس المرمى البرازيلي إيدرسون وتهيأت أمام المدافع الأميركي تيم ريم الذي تابعها داخل المرمى الخالي (33).

وواصل سيتي ضغطه ونجح في التقدم مجددا بواسطة مدافعه الهولندي ناثان أكي برأسية قوية اثر ركلة ركنية انبرى لها فيل فودن (45+5).

ووجه هالاند الضربة القاضية للفريق اللندني عندما سجل الهدف الثالث مستغلا خطأ للمدافع ريم في التعامل مع تمريرة لألفاريس الى العملاق النروجي فتهيأت أمام الأخير الذي سددها زاحفة داخل المرمى (58).

وحصل ألفاريس على ركلة جزاء انبرى لها هالاند قوية على يمين لينو (70).

واختتم هالاند المهرجان بالهدف الشخصي الثالث والخامس لفريقه بتسديدة قوية زاحفة بيسراه اثر تمريرة من البديل الاسباني سيرخيو غوميس (90+5).

هاتريك لسون أيضا

وواصل توتنهام انطلاقته الجيدة في الدوري وفجر جام غضبه على مضيفه بيرلني بعد خروجه المخيب من الدور الثاني لمسابقة كأس الرابطة على يد جاره فولهام، وذلك عندما تغلب عليه 5-2 بينها هاتريك لقائده الجديد مهاجمه الدولي الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون.

وهو الفوز الثالث تواليا لتوتنهام في الدوري بقيادة مدربه الجديد الاسترالي أنج بوستيكوغلو فرفع رصيده الى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق الاهداف امام جاره وست هام يونايتد، فيما مني بيرنلي بالخسارة الثالثة تواليا وبقي من دون رصيد.

وكان بيرنلي البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الجنوب إفريقي لايل فوستر في الدقيقة الرابعة، لكن سون، القائد الجديد لتوتنهام بعد رحيل النجم هاري كاين الى بايرن ميونيخ الألماني، أدرك التعادل بعد 12 دقيقة بتسديدة ساقطة خادعة من مسافة قريبة (16).

ومنح المدافع الدولي الارجنتيني كريستيان روميرو التقدم لتوتنهام بتسديدة قوية من خارج المنطقة (45+2)، قبل أن يضيف الوافد الجديد جيمس ماديسون الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني (54).

وختم سون المهرجان بهدفين في الدقيقتين 63 و66، قبل أن يسجل جوش براونيل الهدف الثالث لبيرنلي (90+4).

خسارة مفاجئة لتشلسي

ومني تشلسي بخسارة مفاجئة أمام ضيفه نوتنغهام فوريست 0-1 هي الثانية له هذا الموسم بعد الاولى امام جاره وست هام.

وسجل السويدي أنتوني إيلانغا الوافد حديثا من مانشستر يونايتد الهدف الوحيد في الدقيقة 48.

ولم ينفع الـ"بلوز" كسرهم للرقم القياسي للانتقالات البريطانية للمرة الثانية في سبعة اشهر، في محاولة من ملاكه الأميركيين لتعويض الموسم المخيّب الأخير، إذ حلّ تشلسي في المركز الثاني عشر وهو الأدنى له منذ 1994.

انفق النادي المملوك من كونسورتيوم يتقدّمه تود بويلي منذ أكثر من سنة نحو مليار جنيه على لاعبين جدد، بينهم 11 لاعبا هذا الصيف أغلاهم الاكوادوري مويسيس كايسيدو (115 مليون جنيه استرليني).

وعلق مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عقب الخسارة امام نوتنغهام فوريست "اليوم صنعنا الفرص وسيطرنا على المباراة لكننا لم نكن حاسمين بما فيه الكفاية في الثلث الأخير من الملعب. عليك التسجيل إذا أردت الفوز. لست محبطاً بل مستاءً".

ولم تكن حال نيوكاسل رابع الموسم الماضي أفضل من تشلسي ومني بخسارة مذلة امام مضيفه برايتون 1-3.

وفرض الواعد الإيرلندي إيفان فيرغوسون (18 عاما) نفسه نجما للمباراة بتسجيله هاتريك في الدقائق 27 و65 و70، فيما سجل البديل كالوم ويلسون الهدف الوحيد لنيوكاسل (90+2).

وهي الخسارة الثالثة تواليا لنيوكاسل فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط، فيما حقق برايتون فوزه الثالث رافعا رصيده الى تسع نقاط في المركز الرابع مؤقتا.

وحصل كل من إيفرتون ومضيفه شيفيلد يونايتد على نقطته الأولى هذا الموسم بتعادلهما 2-2.

وتعادل برنتفورد مع بورنموث بهدفين للدنماركي ماتياس ينسن (7) والكاميروني براين مبويمو (90+3) مقابل هدفين لدومينيك سولانكي (30) والويلزي ديفيد بروكس (77).

© 2023 AFP