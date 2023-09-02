بطولة السعودية: الفتح يقسو على الاهلي ويحرمه من استعادة الصدارة

الرياض (أ ف ب) – أوقف الفتح الانطلاقة القوية للأهلي العائد حديثا الى دوري الاضواء وحرمه من استعادة الصدارة عندما أكرم وفادته 5-1 السبت في ختام المرحلة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم.

© عبد العزيز النعمان / اف ب

مهاجم النصر الدولي السنغالي ساديو مانيه خلال المباراة ضد الحزم (5-1) في الدوري السعودي في الثاني من ايلول/سبتمبر 2023

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وقلب الفتح الطاولة على الاهلي محولا تخلفه بهدف مبكر سجله لاعبه عباس الحسن بالخطأ في مرماه (6) الى فوز بخماسية تناوب على تسجيلها فراس البركان (21 من ركلة جزاء) والأرميني لوكاس زيلارايان (58) والمغربي مراد باتنا (89 من ركلة جزاء و90+3) والجزائري سفيان بن دبكة (90+14).

ولم تكن حال الأهلي أفضل من جاره اتحاد جدة حامل اللقب الذي خسر أمام ضيفه الهلال 3-4 الجمعة في افتتاح المرحلة وتنازل عن الصدارة للأخير.

واستغل التعاون تعثر قطبي جدة الاتحاد والاهلي ولحق بالهلال الى الصدارة بفوزه على الوحدة بأربعة أهداف للبرازيلي فلافيو دا سيلفا (10) وسطام حسن الروقي (28) ووليد عبد الوهاب الأحمد (62) والبرازيلي أندري جيروتو (85) مقابل هدف للمغربي فيصل فجر (90 من ركلة جزاء).

فيما واصل النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو صحوته وحقق فوزه الثالث تواليا عندما تغلب على مضيفه الحزم 5-1.

وسجل عبد الرحمن غريب (33) وعبدالله محمد الخيبري (45+8) والبرتغاليان أوتافيو (57) ورونالدو (68) والسنغالي ساديو مانيه (78) أهداف النصر، ومحمد بادموسى (47) هدف الحزم.

وانفرد رونالدو بصدارة لائحة الهدافين برصيد ستة أهداف بفارق هدف أمام مانيه ومهاجم اتحاد جدة المغربي عبد الرزاق حمدالله.

واستعاد الاتفاق ومدربه الانكليزي ستيفن جيرارد توازنه بفوزه على ضمك 3-1 بينها ثنائية لمهاجمه الفرنسي موسى ديمبيليه.

وتابع الشباب بدايته المخيبة ومني بخسارته الثالثة هذا الموسم مقابل تعادلين عندما سقط أمام ضيفه الخليج 1-3.

© 2023 AFP