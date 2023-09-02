بطولة فرنسا: موناكو يستعيد توازنه والصدارة ورين يواصل نزيف النقاط

باريس (أ ف ب) – استعاد موناكو توازنه والصدارة بفوزه الكبير على ضيفه لنس 3-0 السبت في المرحلة الرابعة من بطولة فرنسا لكرة القدم، فيما واصل رين نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل الثالث تواليا وكان أمام مضيفه بريست 0-0.

© كليمان ماهودو / اف ب

لاعبو موناكو يحتفلون بافتتاح التسجيل في مرمى لنس (3-0) في الدوري الفرنسي في الثاني من أيلول/سبتمبر 2023

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في المباراة الاولى، عاد موناكو الى سكة الانتصارات وحقق فوزه الثالث هذا الموسم بعد سقوطه في فخ التعادل امام نانت 3-3 في المرحلة الثالثة.

وحسم فريق الامارة نتيجة مواجهته لوصيف بطل الموسم الماضي في الشوط الاول بتسجيله هدفين عبر مدافعه السنغالي ستيفان سينغو (24) وجناحه الروسي ألكسندر غولوفين (36)، قبل أن يوجه الضربة القاضية لضيفه مطلع الشوط الثاني بتسجيله الهدف الثالث بواسطة التشيلي غييرمو ماريبان.

ورفع موناكو رصيده الى 10 نقاط واستعاد الصدارة بفارق نقطتين أمام مرسيليا الذي كان انتزعها مؤقتا الجمعة بتعادله مع مضيفه نانت 1-1.

في المقابل، مني لنس بخسارته الثانية تواليا والثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر قبل الاخير.

وفي الثانية، سقط رين في فخ التعادل الثالث تواليا.

واستهل رين موسمه بقوة عندما أكرم وفادة ضيفه متز 5-1، لكن تعثر بعدما أمام لنس 1-1 ولوهافر 2-2، قبل أن يتعادل اليوم مع بريست الذي حقق بداية قوية بدوره بانتصارين على لنس 3-2 ولوهافر 1-2 قبل ان يخسر أمام مرسيليا 0-2.

ورفع بريست رصيده الى سبع نقاط في المركز الثالث مقابل ستة لرين الرابع.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات تولوز مع كليرمون فيران، ومتز مع رينس، وليل مع مونبلييه، ولوهافر مع لوريان، ونيس مع ستراسبورغ، وليون مع باريس سان جرمان.

© 2023 AFP