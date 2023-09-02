جائزة ايطاليا الكبرى: ساينس ينطلق من المركز الأوّل

منزا (إيطاليا) (أ ف ب) – يسعى سائق فيراري الاسباني كارلوس ساينس إلى إنهاء سلسلة الانتصارات القياسية لسائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم في العامين الاخيرين ومتصدر الترتيب العام، بعدما احتل المركز الاول في التجارب الرسمية لسباق جائزة إيطاليا الكبرى على أرض فيراري في بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد السبت.

© بن ستانسال / ا ف ب/ا ف ب

الاسباني كارلوس ساينس سائق فيراري يحتفل بعد حصوله على المركز الأول

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وسينطلق ساينس من المركز الاول للمرة الأولى هذا الموسم بعد أن تفوق بفارق 0.013 ثانية على سائق ريد بول، فيرستابن، الذي يسعى لتحقيق فوز تاريخي عاشر على التوالي على الحلبة الايطالية. واحتل سائق فيراري الآخر شارل لوكلير المركز الثالث وسيبدأ من الصف الثاني إلى جانب سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل في يوم رائع لفيراري امام حشد غفير من جماهيره.

يتخلف ساينس عن فيرستابن بفارق 237 نقطة في ترتيب السائقين علمًا انّه لم يصعد بعد إلى منصة التتويج هذا الموسم.

لكن السائق البالغ من العمر 29 عامًا تألق في التجارب الرسمية السبت بعدما أظهر سرعة عالية من خلال تصدر الأزمنة في فترتي التجارب، واحتفل في الختام بالانطلاق من المركز الاول على خط البداية للمرة الرابعة في مسيرته.

وقال ساينس للصحافيين "إنه لأمر مدهش، نهاية الأسبوع بأكملها. منذ وصولنا إلى هنا الأربعاء، الدعم والشعور بالجماهير والطاقة التي وضعوها فينا أمر لا يصدق".

وتلقت فيراري دفعة معنوية أيضًا بعد أن قرر الاتحاد الدولي للسيارات عدم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد لوكلير وساينس بسبب خرق الحدود الزمنية المفروضة صباح السبت من أجل تقليل الازدحام على المسار.

ولا يزال أمام فيرستابن فرصة كبيرة لتحطيم الرقم القياسي المتمثل في تسعة انتصارات متتالية والذي يتشاركه حاليًا مع حامل اللقب أربع مرات الالماني سيباستيان فيتل عقب فوزه بسباق جائزة هولندا الكبرى على ارضه الاسبوع الماضي.

- ترتيب العشرة الأوائل في التجارب الرسمية:

1. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:20.294

2. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:20.307

3. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:20.361

4. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:20.671

5. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:20.688

6. ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:20.760

7. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:20.785

8. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:20.820

9. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:20.979

10. فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن)1:21.417

© 2023 AFP