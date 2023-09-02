غرينوود الى خيتافي في محاولة لإعادة "بناء مسيرته بعيداً عن مانشستر يونايتد"

برشلونة (أ ف ب) – انضم المهاجم الإنكليزي مايسون غرينوود ليل الجمعة، قبيل اقفال فترة الانتقالات الصيفية، الى خيتافي الإسباني على سبيل الإعارة في محاولة لإعادة "بناء مسيرته بعيداً عن مانشستر يونايتد" بعد مواجهته اتهامات بمحاولة اعتداء جنسي، وذلك وفق ما أعلن الناديان.

مايسون غرينوود خلال مباراة لمانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم. مانشستر، شمال غرب انكلترا، في 10 كانون الثاني/يناير 2022

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وتعرضت مسيرة ابن الـ21 عاماً لضربة قاسية جداً بعدما أوقف في كانون الثاني/يناير 2022 على خلفية شريط فيديو يظهر شابة بوجه دموي وكدمات على جسدها، مع عبارة "الى كل من يريد معرفة ما فعله مايسون غرينوود بي فعلاً".

أفرج عنه بكفالة في شباط/فبراير 2022 قبل ان يعاد سجنه لخرقه الشروط القانونية، ليخرج مجدداً من السجن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. أسقطت تهم محاولة الاغتصاب والاعتداء عنه في شباط/فبراير الماضي، بعد انسحاب الشهود الرئيسيين والأدلة الجديدة التي كشف النقاب عنها.

مع ذلك، قرر يونايتد ألا يعتمد عليه مجدداً بسبب هذه الادعاءات، مبرراً موقفه في حينها بالقول "على أنه من الانسب أن يقوم بذلك (يعود الى اللعب) بعيداً عن أولد ترافورد، وسنعمل مع مايسون لتحقيق هذه النتيجة".

والنتيجة كانت "توصل خيتافي الى اتفاق مع مانشستر يونايتد لانتقال مايسون غرينوود على سبيل الإعارة لموسم واحد"، وفق ما أفاد النادي الإسباني في بيان ليل الجمعة.

أما يونايتد الذي كان مرتبطاً بعقد مع اللاعب حتى حزيران/يونيو 2025، فكتب في بيان أن "هذا الانتقال يُمَكِن غرينوود من بدء إعادة بناء مسيرته بعيداً عن مانشستر يونايتد"، مضيفاً "سيواصل النادي تقديم دعمه لمايسون وعائلته خلال هذه المرحلة الانتقالية".

وبدأ غرينوود مسيرته مع يونايتد عام 2019، وخاض معه 129 مباراة، سجل خلالها 35 هدفاً بعدما تدرج من صفوف فريق الشباب.

وارتدى غرينوود قميص المنتخب الانكليزي للمرة الاولى في أيلول/سبتمبر من العام 2020، إلا أنه استبعد هو وفيل فودن لاعب مانشستر سيتي بعد أن عادا الى الفندق بصحبة فتيات وخرقهما البروتوكولات المتعلقة بجائحة كورونا. ولم يلعب مع المنتخب منذ حينها.

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