فلاشينغ ميدوز: ألكاراس وسابالينكا الى ثمن النهائي

نيويورك (أ ف ب) – واصل الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالميا بنجاح حملة الدفاع عن اللقب في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الاربع الكبرى على ملاعب فلاشينغ ميدوز، ببلوغه الدور ثمن النهائي اثر تغلبه على البريطاني دانيال إيفانز 6-2 و6-3 و4-6 و6-3 السبت.

الاسباني كارلوس ألكاراس خلال مباراته ضد البريطاني دانيال إيفانز في الدور الثالث لبطولة فلاشينغ ميدوز في الثاني من ايلول/سبتمبر 2023

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وضرب ألكاراس بقوة في بداية المباراة وكسر إرسال البريطاني في الشوطين الأول والثالث وتقدم 3-0 حتى أنهاها في صالحه 6-2.

واستعاد إيفانز توازنه في المجموعة الثانية ونجح في كسر غرسال الإسباني في الشوط الثاني وتقدم 2-0، لكن الماتادور الواعد (20 عاما) رد التحية مباشرة مقلصا الفارق الى 1-2 قبل أن يفعلها للمرة الثانية في المجموعة وتحديدا في الشوط الخامس فتقدم 3-2 قبل أن ينهيها في صالحه 6-3.

وفرض التعادل نفسه في الاشواط الستة الاولى من المجموعة الثالثة قبل ان يتمكن إيفانز من كسر ألكاراس في الشوط السابع والتقدم 4-3 ثم 6-3 قبل أن ينهيها في صالحه 6-4.

وهي المجموعة الاولى التي يخسرها ألكاراس في البطولة هذا العام.

ونجح ألكاراس في كسر إرسال إيفانز في الشوط السادس من المجموعة الرابعة فتقدم 4-2 إلى أن أنهاها في صالحه 6-3.

وقال الكاراس بعد الفوز "لقد كان (إيفانز) منافسًا صعبًا. أنا سعيد جدًا جدًا بالفوز عليه والوصول إلى ثمن النهائي".

وأضاف "لقد لعبنا بعض النقاط الرائعة، وهو ما جعلنا نبتسم. نحن نلعب من أجل منح المتعة الى الناس".

ويأمل ألكاراس في أن يصبح أول لاعب يدافع عن لقبه بنجاح في فلاشينغ ميدوز منذ عام 2008 عندما فاز الأسطورة السويسري روجيه فيدرر باللقب للعام الخامس توالياً.

ويلتقي ألكاراس الذي سيخسر صدارة التصنيف العالمي لصالح الصربي نوفاك ديوكوفيتش مع نهاية البطولة، في الدور المقبل الإيطالي ماتيو أرنالدي البالغ من العمر 22 عاما والمصنف 61 عالميا والفائز على البريطاني الآخر كامرون نوري السادس عشر 6-3 و6-4 و6-3.

وبلغ الدور ذاته البريطاني جاك درايبر بتغلبه على الاميركي مايكل موه 6-4 و6-2 و3-6 و6-3.

ولدى السيدات، تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالميا الى الدور ثمن النهائي بفوزها على الفرنسية كلارا بوريل 6-1 و6-1 السبت في الدور الثالث.

واحتاجت سابالينكا التي بلغت دور الاربعة لآخر نسختين في البطولة الاميركية وبطلة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، الى 60 دقيقة فقط للفوز على بوريل.

وقالت بعد المباراة : "أنا سعيدة جدا بأدائي"، مؤكدة أنها مرتاحة في نيويورك، حيث تحب "الأجواء والجمهور".

وتلتقي البيلاروسية في الدور المقبل مع الروسية داريا كاساتكينا الثالثة عشرة عالميا الفائزة على البلجيكية غريت مينن 6-3 و6-4.

كما تأهلت الاميركية ماديسون كيز السابعة عشرة بتغلبها على الروسية ليودميلا سامسونوفا الرابعة عشرة 5-7 و6-2 و6-2.

© 2023 AFP