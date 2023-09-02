فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش ينجو من خسارة محرجة وشفيونتيك تفوز على "أعزّ" صديقاتها

نيويورك (أ ف ب) – نجا النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش من خسارة كانت ستكون الأبكر له منذ 2006 في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، فيما واصلت البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالميا حملة الدفاع عن لقبها وبلغت ثمن النهائي بفوزها على "أعزّ" صديقاتها الجمعة.

© آل بيلو / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

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وفعّل ديوكوفيتش احتياطاته في دور الـ16، بعد تخلفه بمجموعتين نظيفتين أمام مواطنه لاسلو دجيري المصنف 32 عالمياً 4-6 و4-6. لكن "نولي" قاوم مظهراً مرونته فأحرز المجموعات الثلاث التالية 6-1 و6-1 و6-3، ليبقي على آماله باحراز اللقب الـ24 الكبير ويعزّز رقمه القياسي لدى الرجال في محاولة لمعادلة الرقم القياسي المطلق للأسترالية مارغاريت كورت.

قال المصنف ثانياً والذي سيستعيد صدارة التصنيف العالمي من الإسباني كارلوس ألكاراس "كانت احدى أصعب المباريات التي خضتها هنا منذ عدة سنوات"، إذ انهى المباراة في 3 ساعات و45 دقيقة.

وهذه المرة الثامنة يقلب فيها ديوكوفيتش تأخره بمجموعتين في بطولات الغراندسلام.

وتابع ديوكوفيتش، المتوّج ثلاث مرات في فلاشينغ ميدوز (2011، 2015، 2018) انه حفّز نفسه في غرف الملابس بعد تخلفه بمجموعتين "قمت بتحفيز نفسي قليلاً أمام المرآة. ضحكت على نفسي لأني كنت غاضباً جداً من الطريقة التي لعبت بها في محاولة لرفع معنوياتي".

تابع "قمت بذلك مرات قليلة في مسيرتي لكن الأمر لم ينجح، بيد اني ممتن الليلة".

ويلاقي ديوكوفيتش في الدور المقبل الكرواتي بورنا غويو المتأهل من التصفيات والمصنف 105 عالمياً.

ونجا ديوكوفيتش (36 عاماً) من الاقصاء قبل بلوغ الأسبوع الثاني من البطولة، للمرة الأولى منذ سقوطه كمراهق في الدور الثالث أمام الأسترالي ليتون هويت قبل 17 عاماً.

"لم يعجبني الأمر"

ولدى السيدات، بلغت شفيونتيك ثمن النهائي اثر فوزها السهل على "صديقتها" السلوفينية كايا يوفان 6-0 و6-1.

البولندية إيغا شفيونتيك خلال مباراتها ضد السلوفينية كايا يورفان في الدور الثالث لبطولة فلاشينغ ميدوز ف يالاول من ايلول/سبتمبر 2023 © كينا بيتانكور / اف ب

ووضعت شفيونتيك مشاعرها جانبًا لفترة وجيزة كي تنهي مغامرة صديقتها المفضلة الصاعدة من التصفيات في 49 دقيقة.

وقالت البولندية في تصريح بالملعب عقب نهاية المباراة "لم يعجبني أنني كنت أفوز على أفضل صديقاتي. كان الأمر كأني ألعب ضد أختي لأني أعرفها منذ فترة طويلة".

وأضافت "ليس لدي الكثير من الأصدقاء لكنها أعز صديقاتي، لذلك كان هذا هو الجزء الأصعب بالتأكيد في المواجهة".

وحسمت البولندية المجموعة الاولى نظيفة في 23 دقيقة، وواصلت أفضليتها في الثانية عندما تقدمت 3-0 قبل ان تنجح السلوفينية في كسب الشوط الوحيد في المباراة مقلصة الفارق الى 1-3.

لكن سرعان ما فرضت شفيونتيك افضليتها وكسبت ثلاثة اشواط متتالية منهية المجموعة في صالحها في 26 دقيقة.

وهو الفوز الثالث لشفيونتيك على يوفان في ثلاث مباريات جمعت بينهما حتى الآن.

وتسعى شفيونتيك (22 عاماً) الى أن تصبح اول لاعبة تدافع عن لقبها بنجاح في البطولة الأميركية، منذ ان حققت صاحبة الأرض سيرينا وليامس ثلاثة ألقاب تواليا من 2012 الى 2014.

كما ترغب البولندية في احراز لقبها الكبير الخامس في بطولات الغراند سلام بعد رولان غاروس الفرنسية (2020 و2022 و2023) وفلاشينغ ميدوز العام الماضي.

وكانت شفيونتيك استهلت حملة الدفاع عن لقبها بقوة عندما تغلبت على السويدية ريبيكا بيترسون 6-0 و6-1 في 58 دقيقة فقط، ثم فازت على الاسترالية داريا سافي 6-3 و6-4 في الدور الثاني في ساعة و33 دقيقة.

وتلتقي شفيونتيك في الدور المقبل مع اللاتفية يلينا أوستابنكو العشرين الفائزة على الأميركية برناردا بيرا 4-6 و6-3 و6-3.

لكن مشوار الأميركية كوكو غوف المصنفة سادسة كان أصعب، إذ احتاجت إلى ثلاث مجموعات لتخطي البلجيكي إليز مرتنس 3-6 و6-3 و6-0.

قالت اللاعبة البالغة 19 عاماً والتي تمرّ في فترة رائعة بعد تتويجها في دورتي واشنطن وسينسيناتي "الفوز يبقى فوزاً، لا يهمّ كيف تحققه.. لن أخسر بدون قتال".

وتلاقي في الدور الرابع المصنفة أولى عالمياً والعائدة من الاعتزال الدنماركية كارولاين فوزنياكي، قبل مواجهة نارية مرتقبة مع شفيونتيك في ربع النهائي.

وتأهلت فوزنياكي التي تخوض أول بطولة كبرى منذ ثلاث سنوات، على حساب الأميركية جينيفير برايدي 4-6 و6-3 و6-1.

وفي أبرز نتائج السيدات، خرجت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة رابعة وبطلة ويمبلدون العام الماضي أمام الرومانية المخضرمة سورانا كيرستيا 6-3 و6-7 (6-8) و6-4، لتلاقي الأخيرة السويسري بليندا بنتشيتش الخامسة عشرة.

وبلغت الدور عينه التشيكية كارولينا موخوفا العاشرة بتغلبها على الاميركية تايلور تاونسند 7-6 (7-0) و6-3، وتلتقي في ثمن النهائي الصينية وانغ جينيو الفائزة على السلوفاكية آنا كارولينا شمييلدوفا 4-6 و6-3 و6-2.

© 2023 AFP