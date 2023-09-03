بطولة السعودية: كلاسيكو النخبة كافأ الزعيم بصدارة مشتركة مع التعاون المجتهد

الرياض (أ ف ب) – فاضَ كلاسيكو الاتحاد والهلال بكل مواصفات الإثارة والتشويق، مرتقيًا بالكرة السعودية إلى المصاف العالمي، في أمسية أوفت بالوعود الفنية مستحوذة على اهتمام العواصم الكروية.

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مُوقعاً، بالحبر الأزرق على أول هاتريك في الكلاسيكو منذ 14 عامًا، وبحضور 24 ألف متفرج احتشدوا في مدرجات ملعب عبد الله الفيصل في جدة، قاد الصربي ألكسندر ميتروفيتش "الزعيم" إلى فوز على "العميد" 4-3، في جولة خامسة كافأت الهلال بالصدارة، مستغلاً تعثر الأهلي المفاجئ أمام الفتح بخماسية نادرة في الأحساء.

وفي وقت كان النصر يحقق فوزًا جديدًا كبيرًا بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلطت خسارة "الراقي" الأوراق، بعدما قفز التعاون المجتهد، بقيادة المدرب البرازيلي بيريكليس شاموسكا، مشاركًا الهلال الصدارة بـ 13 نقطة بعد اكتساحه الوحدة (4-1) في بريدة.

-فينيسيوس يتابع -

وصف مهاجم فولهام الانكليزي السابق المباراة بـ"المجنونة": "جئت إلى هنا لكي أخوض مباريات كهذه".

انتشت جماهير الهلال برباعية في مرمى الاتحاد © - / ا ف ب

تابع صاحب الكرات الرأسية القاتلة البالغ 29 عاماً "تأخرنا في الشوط الأول بسبب ارتكاب الأخطاء، وتحدثنا بين الشوطين عن ضرورة تغيير العقلية لتسجيل الأهداف بسرعة، وهو ما تحقق بالفعل".

حرص المهاجم البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور على متابعة القمة تلفزيونيًا، لتشجيع زميله السابق في ريال مدريد كريم بنزيمة، وكتبت صحيفة ماركا الإسبانية "إذا كان الدوري السعودي مثل هذا الكلاسيكو، فإن الكثير من المشاعر تنتظرنا! المواجهة بين الاتحاد بقيادة كريم، والهلال بقيادة نيمار، الذي لم يَلعب بسبب الإصابة، حُسمت لصالح الضيوف في مباراة مذهلة!".

بدورها، تحسّرت صحيفة آس المدريدية وقارنت بين الانتقالات في السعودية والليغا "لا يمكن فهم السياق الدولي الجديد دون تحليل الدوري السعودي، الذي أنفق 846 مليون يورو"، متفوقاً على نظيره الإسباني (432 مليوناً) علمًا أن سوق الانتقالات في السعودية مستمر حتى 7 أيلول/ سبتمبر الحالي.

وانعكاساً للتقارب السعودي - الإيراني، أبرزت صحيفة الشرق الأوسط نقل منصة "فوتبالي" الإيرانية لكلاسيكو الاتحاد والهلال، وكتبت في تغريدة عبر منصة "إكس"، "القنوات الإيرانية تنقل مباريات الدوري السعودي لأوّل مرّة".

الكلاسيكو يعكس مستوى الدوري

واقعٌ عبّر عنه أيضًا مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيزوس الذي طبع قبلة على خد سالم الدوسري بعد المباراة، "استطعنا أن نعكس في الكلاسيكو أين وصلت كرة القدم هنا. مستوى رائع وعرض جميل من الناديين".

وبعد شوط أول اتحادي (3-1)، تقاسم خلاله الثلاثي البرازيلي رومارينيو، بنزيمة، والمغربي عبد الرزاق حمد الله التألق تهديفًا، انتفض الهلال، مُحاصرًا خصمه فلجأ الأخير إلى المرتدات.

تحت أنظار مدرّب المنتخب، الإيطالي روبرتو مانشيني، أثمر حصار الهلال لمرمى البرازيلي مارسيلو غروهي عن ثلاثية في 11 دقيقة (60، 65، 71)، كان أثمنها بقدم الـ"تورنيدو" سالم الدوسري، الذي رفع رصيده مع ميتروفيتش وزميلهما البرازيلي مالكوم ومهاجم الفتح فراس بريكان إلى أربعة أهداف، خلف رونالدو (6) وحمد الله ومانيه (5).

ورداً على انتقاد مدرب الاتحاد البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو لاخراجه البرازيلي إيغور كورونادو في الدقيقة 60، أشار مدرب توتنهام هوتسبير الانكليزي سابقًا إلى أن أي تبديل يأتي بقرار منه شخصيًا "الهدف الثالث للهلال يلخص ما حدث. من ضربة ركنية لفريقي إلى ركلة جزاء للمنافس".

بدوره اعتبر البرازيلي فابينيو (29 عامًا) أن "فريقًا مثل الاتحاد يجب ألاّ يتأثر بخروج كورونادو، لكن نعم هو لاعب كبير، وتأثرنا بخروجه".

خماسية هزّت مندي

لم يكن قطب جدّة الآخر أفضل حالاً من غريمه، إذ لم يشفع افتتاح رفاق البرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز والعاجي فرانك كيسييه، التسجيل فتلقى "ريمونتادا" قاسية من أصحاب الأرض بقيادة الدولي السعودي فراس بريكان، الذي عاقب مع زملائه الحارس السنغالي إدوار مندي بخمسة أهداف، ثلاثة منها من علامة جزاء.

وفيما أقرّ نجم الأهلي محمد المجحد أن "الفتح لعب على أخطاء الأهلي، رغم نيّة الفريق التربع على الصدارة قبل التوقف الدولي"، لفت محرز إلى أن مثل هذه الأخطاء تحدث في كرة القدم"، واعدًا الجماهير بالعودة أقوى في المباريات المقبلة.

بدوره، رفض المدرب الألماني ماتياس يايسله تحميل المسؤولية للمدافعين فقط، بل للفريق ككل (...).

النصر يتألق والشباب يعاني

وبينما واصل الشباب تقهقره بتلقيه خسارة جديدة أمام الخليج، دكّ جاره النصر، بقيادة رونالدو، شباك الحزم بخماسية، مواصلاً زحفه نحو المقدمة بعد بداية متعثرة.

تصدر رونالدو ترتيب هدافي الدوري بستة أهداف © عبد العزيز النعمان / ا ف ب

اختصر المدافع الإسباني أيمريك لابورت تألق "العالمي" في المباريات الثلاث الاخيرة بقوله "نلعب كرة قدم ممتازة ونسجل عددًا كبيرًا من الاهداف".

وعلى أرضه في ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ذاق الشباب مرارة الخسارة مجددًا أمام الخليج الذي حقق فوزه الأول، واضعًا النادي العريق في قاع الترتيب، ما دفع المدرب الهولندي مارسيل كايزر إلى الاعتراف أن "خطر الإقالة دائمًا ما يحيط بعمل المدربين"، مضيفًا "لم يسبق في مشواري التدريبي أن حصدت نقطتين من خمس مباريات. أنا حزين ومستاء".

وعلى وقع اعلان تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم قادمًا من باريس سان جرمان، استعاد الاتفاق بقيادة مدربه الانكليزي ستيفن جيرارد توازنه بعد الخسارة أمام الهلال، محققًا فوزًا مريحًا على ضمك 3-1 في الدمام مثبتاً موقعه في المركز الخامس.

© 2023 AFP