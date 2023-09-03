بطولة انكلترا: فوز لافت لليفربول على أستون فيلا

لندن (أ ف ب) – حقق ليفربول فوزاً لافتاً على أستون فيلا 3-صفر الاحد ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم.

© بول ايليوت / ا ف ب

مهاجم ليفربول محمد صلاح مسجلا هدفه الثالث في مرمى استون فيلا في الدوري الانكليزي لكرة القدم. 3 ايلول/سبتمبر 2023

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ورفع ليفربول رصيده الى 10 نقاط في المركز الثالث متخلفا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر بسجل مثالي حتى الان.

والفوز هو الثالث تواليا لليفربول بعد تعادله في مباراته الافتتاحية ضد مضيفه تشلسي.

وخاض ليفربول المباراة من دون قلبي دفاعه الهولندي فيرجيل فان دايك والفرنسي ابراهيما كوناتي، الاول بسبب الايقاف اثر طرده الاسبوع الماضي، والثاني بداعي الاصابة فلعب بدلاً منهما الكاميروني جويل ماتيب وجو غوميز.

وبعد ان سجل ثنائية في مرمى نيوكاسل في الدقائق الاخيرة بعد نزوله احتياطيا ليمنح فريقه فوزا دراماتيكيا 2-1، شارك المهاجم الاوروغوياني داروين نونييس اساسيا على حساب الهولندي كودي غاكبو.

كانت انطلاقة ليفربول صاعقة فبعد ان حصل على ركلة ركنية اثر خطأ في التشيت من قبل المدافع الاسباني باو توريس، وصلت فيها الكرة الى المجري دومينيك سوبوسولاي فأطلقها بيسراه قوية استقرت في الشباك بعد مرور 3 دقائق.

وواصل ليفربول افضليته المطلقة ونجح في اضافة الهدف الثاني بالنيران الصديقة عندما سدد نونييس كرة ارتدت من العارضة وارتطمت بساق البولندي باتي كاش وعادت الى الشباك (22).

وكاد نونييس يضيف الهدف الثالث لكن العارضة حرمته اواخر الشوط الاول.

وفي مطلع الشوط الثاني حسم المصري محمد صلاح النتيجة نهائيا في صالح فريقه عندما انسل من وراء المدافعين عند القائم البعيد وغمز الكرة داخل الشباك (55).

وكان ليفربول رفض عرضا بقيمة 150 مليون جنيه استرليني (نحو 190 مليون دولار) من نادي الاتحاد السعودي لضم صلاح بحسب تقارير صحافية يوم الجمعة.

يذكر ان باب الانتقالات في البطولات الاوروبية الكبرى اقفل في الاول من الشهر الحالي لكنه لا يزال مفتوحا امام الاندية السعودية حتى السابع من ايلول/سبتمبر.

ويلتقي لاحقا ارسنال مع ضيفه مانشستر يونايتد في لقاء قمة.

© 2023 AFP