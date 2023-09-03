بطولة ايطاليا: الفوز الثالث تواليا لإنتر

روما (أ ف ب) – حقق إنتر انتصاره الثالث توالياً منذ مطلع الموسم الحالي، إثر فوزه الساحق على ضيفه فيورنتينا 4-صفر الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

© إيزابيلا بونوتو / ا ف ب/AFP

الفرنسي ماركوس تورام مهاجم إنتر الإيطالي، محتفلاً بافتتاح التسجيل لفريقه أمام فيورنتينا في 3 أيلول/سبتمبر 2023

إعلان اقرأ المزيد

وارتقى إنتر إلى المركز الأول متفوقاً بفارق الأهداف عن جاره ميلان، وبفارق ثلاث نقاط عن أتالانتا ونابولي بطل الموسم الماضي.

وكان ميلان عاد بالفوز من العاصمة ضد روما 2-1 في افتتاح المرحلة الجمعة.

ولم يخسر أو يتعادل قطبا ميلانو في أي مباراة منذ مطلع الموسم، علماً أنها يلتقيان وجهاً لوجه بعد نهاية النافذة الدولية، وتحديداً في 16 أيلول/سبتمبر الحالي.

وفرض المهاجم الفرنسي ماركوس تورام نفسه أحد نجوم المباراة، إذ كانت له اليد الطولى في الأهداف الثلاثة الأولى لفريقه.

وإيطاليا ليست غريبة على تورام، إذ أنه ولد في مدينة بارما الذي دافع والده ليليان تورام الفائز بكأس العالم عام 1998، عن ألوان فريقها لمدة خمسة مواسم وقاده إلى الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حاليا) وكأس ايطاليا عام 1999.

وكان تورام انتقل في صفقة حرة إلى الفريق الإيطالي خلال الصيف الحالي بعد انتهاء عقده مع بوروسيا مونشنغلادباخ اأالماني.

افتتح تورام التسجيل بنفسه مستغلاً تمريرة عرضية من فيديريكو ديماركو ليسدد كرة رأسية داخل الشباك (24).

ثم أرسل كرة أمامية باتجاه الارجنتيني لاوتارو مارتينيس ليضيف الثاني (53)، قبل أن يرتكب عليه حارس فيورنتينا خطأ ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إنتر ترجمها بنجاح التركي الدولي هاكان تشالهانوغلو (58).

وخرج تورام في الدقيقة 70 قبل أن يختتم مارتينيس التسجيل مستغلاً تمريرة من الجناح الكولومبي خوان كوادرادو (73)، رافعاً رصيده إلى خمسة أهداف هذا الموسم.

وتابع المدافع الفرنسي المنتقل قبل يومين إلى إنتر من بايرن ميونيخ الألماني مقابل صفقة بلغت 30 مليون يورو، المباراة من المدرجات.

ويلعب لاحقاً ليتشي مع ساليرنيتانا، وإمبولي مع يوفنتوس.

© 2023 AFP