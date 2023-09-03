جائزة كاتالونيا الكبرى: تعرض بطل العالم الدراج بانيايا لحادث مروع

Montmeló (إسبانيا) (أ ف ب) – تعرض بطل العالم الدراج الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا الأحد لحادث مروع في بداية سباق جائزة كاتالونيا الكبرى على حلبة مونتميلو، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي.

صورة تبرز لحظة سقوط عدة دراجين في سباق جائزة كاتالونيا الكبرى على حلبة مونتميلو في برشلونة في 3 أيلول/سبتمبر 2023

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وانطلق دراج دوكاتي من المركز الأول، متجنبا زحمة عدة دراجات عند المنعطف الأول. ثم عند المنعطف التالي، فقد بانيايا السيطرة على دراجته ليحلق في الهواء ويقع أرضاً، قبل أن يدوس الدراج الجنوب إفريقي براد بيندر (كيه تي أم) على ساقه.

وتم نقل بانيايا (26 عاما) إلى المركز الطبي لحلبة كاتالونيا في سيارة اسعاف، وسط تصفيق الجمهور له، قبل أن ينقل لاحقاً إلى مستشفى في برشلونة لمزيد من الفحوصات الطبية.

ويتصدر بانيايا ترتيب الدراجين متقدما بفارق 66 نقطة عن الإسباني خورخي مارتن.

ولم يخل السباق من الاثارة، اذ قبل حادث بانيايا سقط 5 دراجين عند المنعطف الاول حيث اصطدم الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي)، بدراجة بالفرنسي يوهان زاركو (دوكاتي-براماك)، ليتسببا بسقوط أيضاً الإسباني أليكس ماركيس (دوكاتي-غريزيني) وزميله في الفريق الإيطالي فابيو دي جانانتونيو ومواطنه ماركو بيزيكي (دوكاتي-في آر46).

وبدوره، تم نقل باستيانيني لاحقا إلى المركز الطبي لمزيد من الفحوصات حيث اشارت قناة "كانال بلوس" الفرنسية عن اصابته بيده وامكانية تعرضه لكسر، علما انه قد تعرض لكسر في كتفه الأيمن خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من الموسم في البرتغال في نهاية آذار/مارس ثم غاب عن الجوائز الكبرى الأربع التالية.

وعمدت ادارة السباق إلى ايقاف المنافسات باشهار الاعلام، من اجل نقل بانيايا وتنظيف المسار من الحطام والوقود، قبل انطلاقة ثانية.

© 2023 AFP