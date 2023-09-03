فلاشينغ ميدوز: ألكاراس إلى ثمن النهائي ومعاناة التونسية جابر مستمرة

نيويورك (أ ف ب) – واصل الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالميا بنجاح حملة الدفاع عن اللقب في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الاربع الكبرى على ملاعب فلاشينغ ميدوز، ببلوغه الدور ثمن النهائي اثر تغلبه على البريطاني دانيال إيفانز 6-2 و6-3 و4-6 و6-3 السبت.

الاسباني كارلوس ألكاراس خلال مباراته ضد البريطاني دانيال إيفانز في الدور الثالث لبطولة فلاشينغ ميدوز في الثاني من ايلول/سبتمبر 2023

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وتتابعت معاناة التونسة أنس جابر، المصنفة خامسة عالمياً ووصيفة العام الماضي، حيث احتاجت إلى ساعتين و56 دقيقة لبلوغ ثمن النهائي.

وضرب ألكاراس بقوة في بداية المباراة وكسر إرسال البريطاني في الشوطين الأول والثالث وتقدم 3-0 حتى أنهاها في صالحه 6-2.

واستعاد إيفانز توازنه في المجموعة الثانية ونجح في كسر ارسال الإسباني في الشوط الثاني وتقدم 2-0، لكن الماتادور الواعد (20 عاما) رد التحية مباشرة مقلصا الفارق الى 1-2 قبل أن يفعلها للمرة الثانية في المجموعة وتحديدا في الشوط الخامس فتقدم 3-2 قبل أن ينهيها في صالحه 6-3.

وفرض التعادل نفسه في الاشواط الستة الاولى من المجموعة الثالثة قبل ان يتمكن إيفانز من كسر ألكاراس في الشوط السابع والتقدم 4-3 ثم 6-3 قبل أن ينهيها في صالحه 6-4.

وهي المجموعة الاولى التي يخسرها ألكاراس في البطولة هذا العام.

ونجح ألكاراس في كسر إرسال إيفانز في الشوط السادس من المجموعة الرابعة فتقدم 4-2 إلى أن أنهاها في صالحه 6-3.

وقال ألكاراس بعد الفوز "لقد كان (إيفانز) منافسًا صعبًا. أنا سعيد جدًا بالفوز عليه والوصول إلى ثمن النهائي".

وأضاف "لقد لعبنا بعض النقاط الرائعة، وهو ما جعلنا نبتسم. نحن نلعب من أجل منح المتعة الى الناس".

ويأمل ألكاراس في أن يصبح أول لاعب يدافع عن لقبه بنجاح في فلاشينغ ميدوز منذ عام 2008 عندما فاز الأسطورة السويسري روجيه فيدرر باللقب للعام الخامس توالياً.

-عبور مدفيديف وروبليف وسينر-

ويلتقي ألكاراس الذي سيخسر صدارة التصنيف العالمي لصالح الصربي نوفاك ديوكوفيتش مع نهاية البطولة، في الدور المقبل الإيطالي ماتيو أرنالدي البالغ من العمر 22 عاما والمصنف 61 عالميا والفائز على البريطاني الآخر كامرون نوري السادس عشر 6-3 و6-4 و6-3.

وتأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور ذاته بفوزه على الأرجنتيني سيباستيان بايس (32) 6-2 و6-2 و7-6 (8-6).

وبدوره، تابع مواطنه أندري روبليف، المصنف ثامناً عالمياً، مسيرته بنجاح بعدما قلب تأخره بمجموعة إلى فوزه على الفرنسي آرثر ريندركنيش (73) بنتيجة 3-6 و6-3 و6-1 و7-5.

قال الروسي البالغ 25 عاماً "لم يسبق لي أن لعبت ضد آرثر ولم أكن أعرف حقاً ما أتوقعه، باستثناء أنني رأيت على شاشة التلفزة أنه كان يملك ضربات أمامية قوية. أنا سعيد لأنني قلبت الأمور وفزت".

ويواجه روبليف في ثمن النهائي البريطاني جاك درايبر (123) الفائز على الاميركي مايكل موه 6-4 و6-2 و3-6 و6-3.

وفاز الإيطالي يانيك سينر، السادس والساعي لمباراة ثارية أمام ألكاراس في ربع النهائي، على السويسري ستان فافرينكا، المتوج باللقب عام 2016، بنتيجة 6-3 و2-6 و6-4 و6-2.

وخسر سينر الذي احتفل بميلاه الـ 22 في 16 الشهر الماضي أمام ألكاراس في مباراة ماراثونية من خمس مجموعات في نيويورك في ربع النهائي العام الماضي.

ويواجه الإيطالي منافسه الألماني أليكسندر زفيريف الثاني عشر والذي تغلب على البلغاري غريغور ديمتيروف 6-7 (2-7) و7-6 (10-8) و6-1 و6-1.

-جابر... بشق الأنفس-

ولدى السيدات، عانت جابر لحسم مباراتها أمام التشيكية ماري بوزكوفا (31) 5-7 و7-6 (7-5) و6-3.

التونسية أنس جابر بعد فوزها على التشكية ماري بوزكوفا لتبلغ ثمن نهائي بطولة الولايات المتحدة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في 2 أيلول/سبتمبر 2023 © كوري سيبكين / ا ف ب

قالت التونسية البالغة 29 عاماً والتي ستواجه الصينية شينوين تشاو (23) من اجل مقعد في ربع النهائي "كان الأمر صعبا للغاية! كم عدد الضربات التي كان عليّ القيام بها حتى أجعلها تركض...".

وما زالت جابر التي تعاني من وعكة صحية ومن تعب جسدي، تبحث عن أول لقب لها في بطولات غراند سلام بعدما خسرت في 3 نهائيات (ويمبلدون 2022 و2023 وفلاشينغ ميدوز 2022).

وأمضت جابر خلال 3 مباريات في فلاشينغ ميدوز 7 ساعات و6 دقائق على الملاعب، وخاضت مباراتين من ثلاث مجموعات وثلاثة أشواط فاصلة (تاي بريك) و91 شوطاً، في حين احتاجت البولندية إيغا شفيونتيك إلى 3 ساعات و21 دقيقة فقط لبلوغ ثمن النهائي ولعبت 45 شوطا.

وفي مواجهة بوزكوفا (25 عاماً) التي أصيبت في ساقها خلال المجموعة الثانية، كان على جابر أن تظهر إرادة هائلة للفوز، خاصة أنها ارتكبت الكثير من الأخطاء السهلة (63 مقابل 31 لبوزكوفا).

-60 دقيقة!-

وتأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالميا الى الدور ثمن النهائي بفوزها على الفرنسية كلارا بوريل 6-1 و6-1 السبت في الدور الثالث.

واحتاجت سابالينكا التي بلغت دور الاربعة لآخر نسختين في البطولة الاميركية وبطلة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، الى 60 دقيقة فقط للفوز على بوريل.

وقالت بعد المباراة "أنا سعيدة جدا بأدائي"، مؤكدة أنها مرتاحة في نيويورك، حيث تحب "الأجواء والجمهور".

وتلتقي البيلاروسية في الدور المقبل مع الروسية داريا كاساتكينا الثالثة عشرة عالميا الفائزة على البلجيكية غريت مينن 6-3 و6-4.

وبلغت الأميركية جيسيكا بيغولا الثالثة الدور ذاته بفوزها الصعب على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا التي بلغت نصف نهائي ويمبلدون في تموز/يوليو بثلاث مجموعات 6-4 و4-6 و6-2.

وكسرت بيغولا (29 عاما) ارسال منافستها مرتين في المجموعة الحاسمة في طريقها للتغلب للمرة الرابعة توالياً على سفيتولينا، المصنفة 26 عالمياً، علما انها كان فازت عليها بثلاث مجموعات أيضاً في واشنطن الشهر الماضي.

قالت بيغولا التي بلغت دور ثمن النهائي في خمس من آخر سبع بطولات كبرى "كنت أعرف أنها لن تستسلم بسهولة مهما حدث".

وتابعت "أشعر أنه في كل مرة أواجهها تكون الأمور متقاربة جدا. لقد ارتقت بمستواها بالتأكيد وأجبرتني على بذل قصارى جهدي في المجموعة الثالثة".

وستلعب بيغولا مع مواطنتها ماديسون كيز، السابعة عشرة ووصيفة فلاشينغ ميدوز عام 2017، الفائزة على الروسية ليودميلا سامسونوفا الرابعة عشرة 5-7 و6-2 و6-2.

من ناحيتها، عادت سفيتولينا التي اقترنت باللاعب الفرنسي غايل مونفيس وانجبت طفلة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى ملاعب الكرة الصفراء في نيسان/أبريل وبلغت ربع نهائي بطولة رولان غاروس.

© 2023 AFP