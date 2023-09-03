مونديال السلة: النجم الإيراني حدادي يعتزل دولياً

طهران (أ ف ب) – أعلن نجم كرة السلة الإيراني حامد حدادي في سن الـ 38 عاما اعتزاله اللعب دوليا، وذلك عقب خروج منتخب بلاده خالي الوفاض في كأس العالم المقامة في الفيليبين واليابان وأندونيسيا.

© إريك غاي / تصوير مشترك/ا ف ب

الإيراني حامد حدادي (في الوسط) خلال مباراة فريقه أمام فرنسا في أولمبياد طوكيو 2020 على ملعب سايتاما سوبر أرينا في سايتاما في 31 تموز/يوليو 2021

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وقرر لاعب الارتكاز الفارع الطول (2.18 م) والإيراني الوحيد الذي خاض غمار دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "ان بي ايه" حيث لعب لمدة 5 مواسم، أن يضع حدا لمسيرته الدولية في المونديال الحالي حيث منيت بلاده بخمس هزائم توالياً، آخرها أمام لبنان السبت في جاكرتا لتتحطم آماله بالتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وفي وداع مؤثر كرّم لاعبو منتخب الارز حدادي الذي سبق له ان دافع عن ألوان نادي الشانفيل اللبناني عام 2019.

ولعب حدادي 27 دقيقة أمام لبنان وسجل 14 نقطة، علماً ان رصيده الاجمالي في آخر مشاركة مونديالية له بلغ 40 نقطة.

وقال حدادي، حسب ما نقلت عنه وكالة "إرنا" للأنباء "لقد أحببت المنتخب الوطني وكرة السلة، ولكن في يوم من الأيام عليك أن تغادر".

وتابع "لقد كان قرارا صعبا للغاية وترددت حتى اللحظة الأخيرة".

ويحظى حدادي بشعبية كبيرة في إيران حيث دافع عن قميص بلاده في المحافل الدولية لأكثر من 20 عاماً، وكان اللاعب الأخير في الملاعب من الجيل الذهبي الذي وضع كرة السلة الإيرانية على الخريطة العالمية.

في عام 2007، ساهم في فوز إيران بلقبها الآسيوي الأول ليضيف لقبين عامي 2009 و2013، علما انه اختير أفضل لاعب في البطولة 4 مرات (2007 و2009 و2013 و2017). وبين عامي 2008 و2013 شارك في أكثر من 150 مباراة في الدوري الأميركي مع فريقي ممفيس غريزليز وفينيكس صنز. يلعب منذ عام 2020 مع نادي سيشوان بلو وايلز الصيني.

© 2023 AFP