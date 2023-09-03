وزير الخارجية الاسرائيلي في البحرين لإجراء محادثات رسمية

المنامة (أ ف ب) – وصل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى البحرين الأحد لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، في أول زيارة له إلى إحدى دول الخليج التي تقيم علاقات مع إسرائيل.

© - / وكالة البحرين للانباء/اف ب

وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني يستقبل نظيره الاسرائيلي ايلي كوهين في المنامة

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ومن المقرر أن يلتقي كوهين الذي يرافقه وفد سياسي وتجاري بملك البحرين خلال الزيارة التي تستغرق يومين.

وهذه هي أول زيارة رسمية لكوهين إلى إحدى الدول الموقعة على "اتفاقيات ابراهام" عام 2020 التي توسطت فيها الولايات المتحدة وشهدت تطبيع إسرائيل العلاقات مع البحرين والإمارات والمغرب.

وتأتي زيارة كوهين قبل أقل من أسبوعين على الذكرى السنوية الثالثة للاتفاقيات في منتصف أيلول/سبتمبر.

وعلى الرغم من وجود علاقات مستقرة الآن، الا أن البحرين والإمارات انضمت إلى دول الخليج الأخرى في إصدار سلسلة إدانات ضد إسرائيل هذا العام.

وكان اقتحام المسجد الأقصى ومداهمة القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس ومخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة من بين الخطوات الإسرائيلية التي أثارت غضب الدول الخليجية.

وتتزامن رحلة كوهين مع تزايد التكهنات حول اتفاق تطبيع متعثر بين إسرائيل والسعودية.

وأجرت الرياض وواشنطن محادثات حول الشروط السعودية للتقدم على مسار التطبيع، وفق أشخاص على اطلاع على الاجتماعات.

وأشار معلقون صحافيون اسرائيليون إلى أن هذه الجهود اهتزت على خلفية إعلان إسرائيل عن اجتماع الشهر الماضي بين كوهين ونظيرته الليبية في روما.

وأثار هذا الإعلان احتجاجات في ليبيا التي لا تعترف بإسرائيل، ما أدى إلى إقالة نجلاء المنقوش من منصبها وزيرة للخارجية الليبية.

ونفت إسرائيل في وقت لاحق أن تكون هي مصدر الإعلان عن الخبر.

© 2023 AFP