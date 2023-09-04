الإعصار هايكوي في طريقه إلى الصين بعد أن ضرب تايوان

تايتونغ (تايوان) (أ ف ب) – اقتلع الإعصار هايكوي الإثنين مئات الأشجار وألحق أضرارا بالطرق الساحلية وتسبب بهطول أمطار غزيرة في أنحاء تايوان قبل أن يضعف ويتحول إلى عاصفة استوائية شديدة في طريقه نحو جنوب الصين.

© اي-هوا تشنغ / ا ف ب

موجات عالية في ييلان بشرق تايوان مع اقتراب الإعصار هايكوي في الثالث من أيلول/سبتمبر 2023

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بدا للوهلة الأولى أن هايكوي يبتعد عن الجزيرة، لكنه ارتد إلى اليابسة مرة أخرى في وقت مبكر الاثنين في جنوب غرب كاوشيونغ قبل أن ينطلق باتجاه مضيق تايوان. ولم ترد تقارير عن وفيات.

وأصيب أكثر من 100 شخص بجروح خلال الإعصار، بحسب السلطات، رغم أنها طفيفة، معظمها بسبب سقوط الأشجار وحوادث السيارات.

وشوهد الدمار في منطقة تايتونغ الساحلية، وهي مقاطعة جبلية في شرق تايوان الأقل كثافة سكانية حيث ضربت العاصفة في اليوم السابق.

ووصف تشين هاي فنغ (55 عاما) زعيم قرية دونغي في تايتونغ "هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها مثل هذا الإعصار الكبير في حياتي".

ومع أن هايكوي يعتبر أقل شدة من عواصف سابقة، أكد تشين لوكالة فرانس برس أنه شعر بأنه أقوى بينما كان يراقب قيام عمال بإزالة أشجار سقطت على الطريق.

شمالا في بلدة تشانغبين، نقل العمال كتلا خرسانية ضخمة إلى طريق سريع ساحلي انهار جزئيا بسبب الأمواج القوية. ونصبت حواجز ثقيلة برتقالية اللون بالقرب من الحافة لمنع السيارات من الانزلاق على الطرق.

وتطوعت كيرين تشين لمساعدة طاقم انقاذ لإزالة فروع الأشجار من طريق يؤدي إلى مدرسة في مقاطعة تايتونغ.

وقالت لفرانس برس "لقد سقط الكثير من الأشجار ... نحن نحاول إزالة غصون الأشجار عن الرصيف حتى يتمكن الأطفال من الذهاب إلى المدرسة بأمان غدًا".

وفي كيلونغ، وهي مدينة ساحلية شمالية تحيط بها الجبال، تحدى الباعة في السوق المطر لبيع الفاكهة للمتسوقين الذين ارتدوا معاطف المطر.

آلاف بدون كهرباء

تسبب هايكوي وهو أول إعصار يضرب تايوان منذ أربع سنوات، بإجلاء قرابة 8000 شخص في جميع أنحاء الجزيرة، خاصة من المناطق الجبلية المعرضة للانزلاقات الأرضية.

وألغيت مئات الرحلات الجوية وأغلقت المتاجر أبوابها.

وانقطعت الكهرباء مؤقتًا عن أكثر من 260 ألف أسرة، وكان حوالي 22 ألف منزل بدون كهرباء بعد ظهر الاثنين، بينما ما زالت المدارس والمتاجر مغلقة في 14 مدينة مع هطول الأمطار الغزيرة.

وقالت خبيرة في مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان، إن الإعصار بدا كأنه يبتعد عن الجزيرة ويتجه إلى البحر، لكنه عاد إلى اليابسة مرة أخرى في كاوشيونغ حوالي الساعة 4:00 صباحًا (20 تغ).

أضافت أنه خلال الليل "كان مركز الإعصار يدور تقريبا" حول المدينة الساحلية، لكن مع تحركه على طول الساحل "ضعف تدريجيا".

وبحلول منتصف النهار، تحركت العاصفة جنوب غرب جزيرة بينغو النائية في تايوان.

أبلغت حكومة كاوشيونغ المحلية عن سقوط مئات الأشجار وحدوث فيضانات في عشرات المواقع، على الرغم من تحسن الوضع مع انتهاء العاصفة وتحسن الظروف الجوية.

© 2023 AFP