البيت الأبيض: كيم جونغ-أون يعتزم لقاء بوتين في روسيا للبحث في تزويد موسكو أسلحة

واشنطن (أ ف ب) – أعلن البيت الأبيض الإثنين أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون يعتزم إجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا في إطار "مفاوضات الأسلحة" الجارية بين البلدين بهدف إمداد موسكو بأسلحة كورية شمالية.

© ستر / وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية/ا ف ب

صورة التُقطت في 29 آب/أغسطس 2023 ونشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 31 آب/أغسطس 2023 تُظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (يسار) وهو يتفقّد مركز قيادة تدريبات هيئة الأركان العامة في الجيش الكوري الجنوبي في مكان غير محدّد في كوريا الشمالية

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وقالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون "كما سبق لنا وأن حذّرنا علانية، فإنّ مفاوضات الأسلحة بين روسيا وجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية تتقدّم بشكل حثيث".

وأضافت "لدينا معلومات مفادها أنّ كيم جونغ-أون يتوقّع أن تتواصل هذه المحادثات لتشمل حواراً دبلوماسياً في روسيا على مستوى القادة".

وكان البيت الأبيض أعلن الأسبوع الماضي أنّ موسكو تجري سرّاً محادثات حثيثة مع بيونغ يانغ للحصول منها على كمّيات من الذخائر والإمدادات اللازمة لحربها في أوكرانيا.

وبحسب المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي فإنّ كوريا الشمالية، رغم نفيها، زوّدت روسيا العام الماضي صواريخ استخدمتها مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

والإثنين، قالت واتسون إنّ الولايات المتّحدة حضّت كوريا الشمالية على "وقف مفاوضات الأسلحة مع روسيا والالتزام بالتعهّدات العلنية التي قطعتها بيونغ يانغ بعدم تزويد روسيا أو بيعها أسلحة".

وأضافت "كما حذّرنا علناً، فإنّ مفاوضات الأسلحة بين روسيا وجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية تتقدّم بشكل حثيث".

وأوضحت أنّ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو سافر في آب/أغسطس إلى كوريا الشمالية سعياً للحصول على ذخائر إضافية للحربالتي تخوضها بلاده في أوكرانيا.

من جهتها، أفادت صحيفة نيويورك تايمز أنّ كيم الذي نادراً ما يسافر خارج بلاده سيسافر في أيلول/سبتمبر على الأرجح إلى فلاديفوستوك الواقعة على الساحل الروسي المطلّ على المحيط الهادئ قرب كوريا الشمالية، للقاء بوتين.

© 2023 AFP