تسعة قتلى في اشتباكات بين فصيلين متمرّدين في كولومبيا

بوغوتا (أ ف ب) – قُتل تسعة أشخاص على الأقلّ في اشتباكات اندلعت في شمال شرق كولومبيا بين فصيلين متمرّدين، بحسب ما أفاد حاكم المنطقة الحدودية مع فنزويلا الإثنين.

© خواكين سارمينتو / ا ف ب/ارشيف

مقاتلة من مجموعة خايمي مارتينيز المنشقة عن فارك في كاوكا بتاريخ 30 آب/اغسطس 2023

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واندلعت الاشتباكات بين مسلّحين من "جيش التحرير الوطني"، آخر حركة تمرّد رئيسية في البلاد، ومنشقّين عن "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك)، حركة التمرّد السابقة.

وقال الحاكم ويلينتون رودريغيز للصحافيين إنّ القتال يدور منذ نهاية الأسبوع الماضي في بلدة بويرتو روندون بمقاطعة أراوكا.

وأوضح أنّ القتال يدور بين مسلّحين من جيش التحرير الوطني وعناصر من "هيئة الأركان العامة المركزية"، أبرز فصيل منشقّ عن "فارك". ورفض هذا الفصيل اتفاق السلام الذي نصّ على نزع سلاح الحركة في العام 2017.

وأضاف الحاكم أنّ الحصيلة حتى الآن هي تسعة قتلى وخمسة جرحى، من دون أن يحدّد ما إذا كانوا جميعاً مقاتلين أم أنّ بينهم عدد من المدنيين.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإنّ القتلى والجرحى هم جميعاً مقاتلون.

وتنشط في هذه المنطقة من كولومبيا العديد من الفصائل المسلّحة التي تتقاتل في ما بينها من أجل السيطرة على طرق تهريب المخدرات وغير ذلك من الأعمال غير القانونية.

وتشهد الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية أعمال عنف رغم اتفاق 2016 للسلام مع فارك الذي هدف لوضع حدّ لعقود من النزاعات الداخلية.

© 2023 AFP