تصفيات كأس أوروبا 2024: انسحاب غريليش وألكسندر-أرنولد من تشكيلة انكلترا بسبب الاصابة

لندن (أ ف ب) – أعلن الاتحاد الانكليزي لكرة القدم الإثنين انسحاب جناح مانشستر سيتي جاك غريليش ومدافع ليفربول ترنت ألكسندر-أرنولد من تشكيلة "الأسود الثلاثة" للمباراتين ضد أوكرانيا واسكتلندا بسبب الإصابة.

مهاجم مانشستر سيتي جاك غريليش (يسار) يحاول انتزاع الكرة من مدافع ليفربول ترنت ألكسندر-أرنولد (يمين) خلال مباراة الفريقين في الدوري الانكليزي على ملعب الاتحاد في مانشستر في العاشر من نيسان/أبريل 2022

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وغاب غريليش عن فوز سيتي على فولهام 5-1 السبت في المرحلة الرابعة من الدوري، بينما أُجبر ألكسندر-أرنولد على الخروج بسبب إصابة في الفخذ بعد تألقه في فوز ليفربول على أستون فيلا 3-0 الأحد.

وقال الاتحاد الإنكليزي في بيان "انتقل اللاعبان الى مركز تدريبات المنتخب في سانت جورج بارك الاثنين لكنهما انسحبا من تشكيلة الأسود الثلاثة بعد فحوصات تتعلق بالاصابة التي تعرضا إليها قبل المعسكر".

واوضح الاتحاد الانكليزي أن المدرب غاريث ساوثغيت لن يستدعي أي لاعب لتعويضهما بعدما وجه الدعوة الى 26 لاعبا الخميس الماضي.

وتواجه إنكلترا مضيفتها أوكرانيا في مدينة فروتشلاف البولندية السبت المقبل في تصفيات كأس أوروبا 2024 (المجموعة الثالثة)، قبل أن تحل ضيفة على اسكتلندا في مباراة ودية بمناسبة الذكرى 150 للمباراة الأولى بين البلدين الثلاثاء المقبل في غلاسكو.

وتتصدر إنكلترا مجموعتها في التصفيات القارية برصيد 12 نقطة من أربع مباريات بفارق ست نقاط أمام أوكرانيا التي لعبت مباراة أقل، فيما تتقاسم إيطاليا ومقدونيا الشمالية المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط لكل منهما علما ان الاولى لعبت مباراتين فقط حتى الان مقابل ثلاث مباريات للأخيرة.

وتحتل مالطا المركز الاخير من دون رصيد.

© 2023 AFP