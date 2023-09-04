تصفيات مونديال 2026: بييلسا يستبعد سواريس وكافاني عن تشكيلة الاوروغواي

مونتيفيديو (أ ف ب) – استبعد المدرب الارجنتيني للمنتخب الاوروغوياني لكرة القدم مارسيلو بييلسا الهدافين التاريخيين لـ"لا سيليستي" لويس سواريس وإدينسون كافاني عن المباراتين الافتتاحيتين في تصفيات كأس العالم 2026، أمام تشيلي والإكوادور.

إعلان اقرأ المزيد

ويلعب سواريس حاليا مع بورتو أليغري البرازيلي، فيما يدافع كافاني عن ألوان بوكا جونيورز الأرجنتيني، وهما أفضل هدافين في تاريخ منتخب الأوروغواي، حيث سجلا 68 و58 هدفًا على التوالي.

ويبلغ كلاهما 36 عامًا، ودافعا عن ألوان "لا سيليستي" في نهائيات كأس العالم 2010 و2014 و2018 و2022، لكن اسميهما لم يظهرا في القائمة التي نشرها الاثنين الاتحاد الأوروغوياني لمباراتيه ضد تشيلي الجمعة في مونتيفيديو والإكوادور الثلاثاء المقبل في كيتو.

واستبعد بييلسا مخضرمين آخرين هما حارس مرمى غلطة سراي التركي فرناندو موسليرا (37 عامًا) المصاب، ومدافع سبورتنغ البرتغالي سيباستيان كواتس (32 عامًا).

وتنطلق الخميس تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقررة نهائياتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

© 2023 AFP