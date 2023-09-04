سيرخيو راموس "سعيد بالعودة" الى إشبيلية

مدريد (أ ف ب) – أعرب قطب دفاع منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد السابق سيرخيو راموس الاثنين عن سعادته بالعودة الى مدينة إشبيلية، مؤكداً بذلك تقارير صحافية أشارت الى توصله لاتفاق للانتقال الى فريقه الأندلسي السابق.

© آلان جوكار / ا ف ب

خاض راموس موسمين مع باريس سان جرمان بعد مشوار حافل في ريال مدريد

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وقال راموس الذي انتهى عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي في 30 حزيران/يونيو الماضي "انه يوم مميز جداً، العودة الى البيت سعادة عامرة دائماً، الآن يتعين علينا اجتياز الفحوص الطبية".

واضاف اللاعب البالغ 37 عاماً والذي حمل ألوان إشبيلية في موسم 2004-2005 قبل انتقاله إلى ريال مدريد حيث أحرز دوري أبطال أوروبا أربع مرات "انا سعيد بالعودة ومحاولة الالتحاق بالفريق بأسرع وقت ممكن".

وبحسب الصحف المحلية، فان راموس فضل العودة الى اشبيلية على الحصول على عرض افضل من الناحية المادية كان تقدم به نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي الموسم الفائت.

ويحتل اشبيلية المركز الاخير في الدوري الاسباني بعد 4 مراحل، لكنه سيخوض دوري أبطال اوروبا حيث اوقعته القرعة في المجموعة الثانية الى جانب أرسنال الإنكليزي، أيندهوفن الهولندي ولنس الفرنسي.

وكان اشبيلية توج بطلا للدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الفائت.

© 2023 AFP