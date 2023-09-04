فلاشينغ ميدوز: ألكاراس يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح

نيويورك (أ ف ب) – واصل الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالميا بنجاح حملة الدفاع عن اللقب في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الاربع الكبرى على ملاعب فلاشينغ ميدوز، ببلوغه الدور ربع النهائي اثر تغلبه على الإيطالي ماتيو أرنالدي 6-3 و6-3 و6-4 الإثنين.

الاسباني كارلوس الكاراس خلال مباراته ضد الايطالي ماتيو أرنالدي في ثمن نهائي فلاشينغ ميدوز في الرابع من أيلول/سبتمبر 2023

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واحتاج ألكاراس البالغ من العمر 20 عاما إلى ساعة و57 دقيقة لتحقيق الفوز الأول على أرنالدي البالغ من العمر 22 عاما في أول مواجهة بينهما.

وحسم الماتادور الإسباني المجموعة الأولى في صالحه 6-3 في 32 دقيقة بعدما كسر إرسال الإيطالي في الشوط السادس.

وتابع ألكاراس تفوقه في المجموعة الثانية وكسر إرسال أرنالدي في الشوطين الاول والتاسع وأنهاها في صالحه 6-3 في 41 دقيقة.

ونجح أرنالدي في كسر إرسال ألكاراس للمرة الاولى في المباراة وتحديدا في الشوط الثالث للمجموعة الثالثة وتقدم 2-1، لكن الماتادور رد مباشرة مدركا التعادل 2-2، قبل أن يفعلها في الشوط العاشر وينهي المجموعة في صالحه 6-4 في 44 دقيقة.

وهي المرة الثالثة تواليا التي يبلغ فيها ألكاراس ربع نهائي فلاشينغ ميدوز، وبات أول لاعب يحقق هذا الانجاز في أول ثلاث مشاركات له في البطولة الأمريكية منذ عام 1980، والثاني تحت 21 عاما يفعلها بعد الأميركي أندريه أغاسي.

ويأمل ألكاراس في أن يصبح أول لاعب يدافع عن لقبه بنجاح في فلاشينغ ميدوز منذ عام 2008 عندما فاز الأسطورة السويسري روجيه فيدرر باللقب للعام الخامس توالياً.

ويلتقي الإسباني الذي سيخسر صدارة التصنيف العالمي لصالح الصربي نوفاك ديوكوفيتش مع نهاية البطولة، مع الإيطالي الآخر يانيك سينر السادس أو الألماني ألكسندر زفيريف الثاني عشر.

وفي حال بلغ سينر ربع النهائي ستكون مواجهته ثأرية لألكاراس الذي أطاح به من الدور ذاته العام الماضي في طريقه الى اللقب في مباراة ماراثونية استغرقت 5 ساعات و15 دقيقة وكانت قريبة جداً من أطول مباراة في تاريخ البطولة (5 ساعات و26 دقيقة في نصف النهائي عام 1992 بين السويدي شتيفان إدبورغ والأميركي مايكل تشانغ).

وعلق ألكاراس على احتمال مواجهته لسينر قائلا "الجميع يعرف عن المباراة الأخيرة ضد يانيك، قد تكون مباراة رائعة في ربع النهائي، لكن دعونا نرى من سأواجه. ساشا (زفيريف) يلعب بشكل جيد جدا ويانيك كذلك".

كيز تطيح ببيغولا

ولدى السيدات، أطاحت الأميركية ماديسون كيز السابعة عشرة بمواطنتها جيسيكا بيغولا الثالثة عالميا من ثمن النهائي عندما تغلبت عليها 6-1 و6-3.

واستهلت كيز المباراة بقوة وتقدمت 3-0 بكسرها ارسال مواطنتها في الشوط الثاني، قبل أن تفعلها للمرة الثانية في الشوط السادس متقدمة 5-1 ثم أنهت المجموعة في صالحها بسهولة 6-1 في 30 دقيقة.

وفرض التعادل نفسه في الأشواط الأربعة من المجموعة الثانية (2-2) قبل أن تنجح كيز في كسر إرسال بيغولا في الشوط الخامس متقدمة 3-2، لكن الأخيرة ردت التحية مباشرة مدركة التعادل 3-3.

وانتظرت كيز الشوط التاسع لكسر إرسال بيغولا للمرة الثانية في المجموعة وأنهتها في صالحها 6-3 في 31 دقيقة.

وضربت كيز، وصيفة بطلة فلاشينغ ميدوز عام 2017، موعدا في ربع النهائي مع التشيكية ماركيتا فوندروشوفا التاسعة وبطلة ويمبلدون هذا العام والتي تغلبت على الأميركية الأخرى بيتون ستيرنز 6-7 (3-7) و6-3 و6-2 في ساعتين و10 دقائق.

وهو الفوز الثاني لفوندروشوفا على ستيرنز في مواجهتين جمعتا بينهما حتى الى، بعد الاول في الدور الثاني من بطولة ويمبلدون الانكليزية (6-2 و7-5).

ونجحت ستيرنز في كسر إرسال فوندروشوفا في الشوط الثاني من المجموعة الاولى، لكن الاخيرة ردت في السابع مقلصة الفارق الى 3-4 قبل ان تدرك التعادل 4-4.

وبقيت الحال كذلك حتى الشوط الثاني عشر 6-6 فاحتكمت اللاعبتان الى شوط فاصل حسمته الاميركية في صالحها 7-3 وبالتالي المجموعة 7-6 في 58 دقيقة.

واستعادت بطلة ويمبلدون توازنها في المجموعة الثانية وكسرت ارسال الاميركية في الشوط الثاني وتقدمت 2-0 ثم 3-0، لكن ستيرنز ردت التحية في الخامس مقلصة الفارق الى 2-3.

وردت فوندروشوفا بسرعة وكسرت ارسال الاميركية للمرة الثانية في المجموعة وتقدمت 4-2، بيد أنها لم تهنأ بالكسر حيث انتزعت ستيرنز إرسالها في الشوط السابع مقلصة الفارق الى 3-4.

وكسبت التشيكية ارسالها في الشوط الثامن وتقدمت 5-3 قبل ان تنهي المجموعة في صالحها 6-3 في 32 دقيقة.

وتابعت فونروشوفا صحوتها وكسرت ارسال ستيرنز في الشوطين الاول والثالث من المجموعة الثالثة الحاسمة وتقدمت 3-0.

وكسرت الاميركية ارسال التشيكية في الشوط الرابع مقلصة الفارق الى 1-3، لكن الاخيرة ردت مباشرة وتقدمت 4-1 ثم 5-1 قبل أن تحسمها في صالحها 6-2 في 40 دقيقة.

وهي المرة الاولى التي تبلغ فيها فوندروشوفا ربع نهائي فلاشينغ ميدوز في مسيرتها الاحترافية.

© 2023 AFP