فلاشينغ ميدوز: شفيونتيك تتنازل عن اللقب وديوكوفيتش يواصل عودته الموفقة

نيويورك (أ ف ب) – تنازلت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، عن لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارتها في الدور الرابع أمام اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-3 و3-6 و1-6، فيما واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانياً عودته الأميركية الموفقة ببلوغه ربع النهائي.

© كوري سيبكين / ا ف ب

البولندية إيغا شفيونتيك خلال مباراتها مع اللاتفية يلينا اوستابانكو في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب. نيويورك في 3 ايلول/سبتمبر 2023

إعلان اقرأ المزيد

ودخلت شفيونتيك البطولة الأميركية وهي المرشحة الأوفر حظاً للاحتفاظ باللقب ورفع رصيدها الى خمسة ألقاب كبرى، بعد رولان غاروس 2020 و2022 و2023 وفلاشينغ ميدوز 2022، لكن أوستابنكو استعادت الأحد شيئاً من البريق الذي خولها إحراز لقب رولان غاروس عام 2017 وبلغت ربع النهائي للمرة الأولى في البطولة الأميركية.

وبخروجها من الدور الرابع في خامس مشاركة لها في فلاشينغ ميدوز (تجاوزت هذا الدور مرة واحدة حين أحرزت اللقب العام الماضي)، ستتنازل البولندية البالغة 22 عاماً عن صدارة تصنيف رابطة المحترفات التي تربعت عليها طيلة 75 أسبوعاً، لصالح البيلاروسية أرينا سابالينكا.

وتواصلت عقدة شفيونتيك أمام أوستابنكو، إذ حققت اللاتفية البالغة 26 عاماً انتصارها الرابع على منافستها من أصل أربع مواجهات بينهما، لكن لقاء الأحد كان الأهم بينهما على الإطلاق وقد حسمته المصنفة 21 عالمياً في ساعة و48 دقيقة.

وعلقت شفيونتيك على خسارتها الجديدة أمام أوستابنكو بالقول "إنها تلعب جيداً ضدي، لطالما فعلت ذلك"، مضيفةً "فوجئت وحسب بتراجع مستواي بشكل كبير (في المجموعتين الثانية والثالثة). لا أعلم حقاً ما حصل، شعرت فجأة أني فقدت السيطرة".

وبدورها قالت أوستابنكو "أتوقع دائماً معركة قوية ضد إيغا. إنها لاعبة رائعة وفازت بالعديد من البطولات الكبرى وهي ثابتة الأداء".

وتابعت "علمت أنه يتوجب عليه اللعب بعدائية وأنا ألعب بأسلوبي لأنها لا تحب ذلك. كلما فكرت به هو أنه يتوجب عليّ اللعب حتى النقطة الأخيرة، حتى نتصافح (بعد اللقاء). شعرت أني كنت ألعب بشكل أفضل ولم أمنحها الكثير من الفرص".

مواجهة ثأرية لغوف

وتلتقي أوستابنكو في ربع النهائي الثاني لها هذا العام في البطولات الكبرى، بعد أستراليا المفتوحة، والخامس في مسيرتها على صعيد الـ"غراندسلام"، الأميركية كوري غوف السادسة التي أنهت بدورها مشوار الدنماركية كارولاين فوزنياكي، العائدة عن اعتزال دام لثلاثة أعوام، بالفوز عليها 6-3 و3-6 و6-1.

وستكون مواجهة غوف صعبة على أوستابنكو، إذ أن الأميركية البالغة 19 عاماً تقدم مستوى مذهلاً هذا الموسم وهي تخوض اللقاء على خلفية 15 انتصاراً في آخر 16 مباراة ضمن سلسلة قادتها الى احراز لقبي دورتي واشنطن وسينسيناتي الشهر الماضي.

وستكون المواجهة ثأرية للأميركية التي خرجت بداية هذا الموسم من الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة على يد أوستابنكو في ثاني لقاء بين اللاعبتين، بعد أول عام 2019 حين فازت غوف في نهائي دورة لينتس النمسوية.

وتأهلت الى ربع النهائي التشيكية كارولينا موخوفا العاشرة بفوزها على الصينية وانغ شينيو في ثلاث مجموعات.

وتغلّبت التشيكية التي خسرت في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة العام الحالي، على أداء مليء بالأخطاء لتفوز 6-3 و5-7 و6-1 في مباراة استمرت ساعتين و34 دقيقة.

وستواجه اللاعبة البالغة من العمر 27 عاماً في ربع النهائي، الرومانية سورانا كيرستيا المصنفة 30 التي تغلّبت بعيد ذلك على السويسرية بليندا بنتشيتش المصنفة 15.

وبلغت الرومانية المخضرمة (33 عاماً) أول ربع نهائي لها منذ 14 عاماً، إذ لعبت آخر مرة في دور الثمانية لبطولة كبرى في بطولة فرنسا المفتوحة عام 2009.

لكنها تمكنت الأحد من الفوز على بنتشيتش 6-3 و6-3، بعدما كانت تغلّبت في الدور الثالث على الكازخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة الرابعة.

ديوكوفيتش يواصل عودته الموفقة

ولدى الرجال، واصل ديوكوفيتش عودته الموفقة الى البطولة التي غاب عنها الموسم الماضي بسبب رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وبلغ دورها ربع النهائي للمرة الثالثة عشرة في مسيرته بفوزه على الكرواتي بورنا غويو 6-2 و7-5 و6-4.

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يحتفل بالتأهل الى الدور الثاني لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب. نيويورك، في 28 آب/أغسطس 2023 © ماثيو ستوكمان / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

وبذلك، يواصل الصربي الذي سيستعيد صدارة تصنيف المحترفين من الإسباني كارلوس ألكاراس، مسعاه لإحراز لقبه الرابع في البطولة الأميركية ومعادلة الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى المسجل باسم الأسترالية مارغاريت كورت (24).

ويلتقي ابن الـ36 عاماً الذي أفلت من خروج محرج في الدور السابق بعد خسارته المجموعتين الأوليين أمام مواطنه لاسلو دجيري قبل أن يعود من بعيد، في ربع النهائي الأميركي تايلور فريتز التاسع والفائز بدوره على السويسري دومينيك ستريكر 7-6 (7-2) و6-4 و6-4.

ويأمل ديوكوفيتش تأكيد تفوقه التام على الأميركي الذي خسر جميع مواجهاته السبع السابقة مع الصربي، آخرها في سينسيناتي للماسترز الشهر الماضي.

وعلق الصربي على مواجهة فريتز الذي يبقى اللاعب الوحيد الذي لم يخسر أي مجموعة في البطولة حتى الآن، قائلاً "يقدم كرة مضرب رائعة لاسيما على أرضه هنا في الولايات المتحدة. من البديهي أن المباريات ستصبح أصعب اعتباراً من الآن وأنا جاهز".

وحسم بن شيلتون المواجهة الأميركية مع المصنف 14 تومي بول في أربع مجموعات ليبلغ ربع النهائي في البطولات الأربع الكبرى للمرة الثانية هذا العام.

وثأر شيلتون البالغ من العمر 20 عاماً لخسارته أمام بول في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، بفوزه 6-4، 6-3، 4-6، و6-4 ليصبح أصغر أميركي يصل إلى ربع نهائي الرجال في نيويورك منذ أندي روديك عام 2002.

وسيخوض شيلتون مواجهة أميركية بحتة أخرى في ربع النهائي إذ يلتقي فرانسيس تيافو العاشر والفائز بدوره على الأسترالي رينكي هيجيكاتا 6-4 و6-1 و6-4، ليتمثل البلد المضيف بثلاثة لاعبين في ربع النهائي لأول مرة منذ 2005.

© 2023 AFP