موسكو تعلن تدمير أربعة زوارق أوكرانيّة سريعة في البحر الأسود

موسكو (أ ف ب) – أعلنت موسكو الاثنين أنّها دمّرت أربعة زوارق سريعة على متنها جنود أوكرانيّون في البحر الأسود.

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وذكرت وزارة الدفاع الروسيّة على تلغرام أنّ "طائرات تابعة لأسطول البحر الأسود دمرت" ليل الأحد الاثنين "في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود أربعة زوارق عسكريّة سريعة من طراز +ويلارد سي فورس+ أميركيّة الصنع (تحمل) مجموعات إنزال للقوّات المسلّحة الأوكرانيّة".

وأشارت الوزارة إلى أن الزوارق كانت تتّجه نحو رأس طرخانكوت في غرب شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

كما أعلنت موسكو الإثنين أنها أسقطت مسيّرة أوكرانية فوق البحر الأسود قبالة القرم وأخرى في منطقة كورسك الروسية المحاذية لأوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت الأربعاء عن تدمير أربع زوارق حربية أوكرانية كانت تقل 50 عنصرا من القوات الخاصة، بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وأعلنت كييف في 24 آب/أغسطس أنها نفذت عملية نوعية في شبه جزيرة القرم رفعت خلالها العلم الأوكراني.

وأفاد جهاز الاستخبارات العسكرية عبر تلغرام أن وحدات من القوات الخاصة قادمة من البحر أنزلت في غرب القرم قبل أن تغادر من دون تسجيل خسائر في صفوفها.

© 2023 AFP