وزير الجيوش الفرنسي يزور السعودية والإمارات والكويت هذا الأسبوع

باريس (أ ف ب) – يتوجّه وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو من 6 إلى 11 أيلول/سبتمبر إلى الشرق الأوسط حيث سيزور السعودية والإمارات والكويت، وفق ما أعلنت وزارته الاثنين.

© برتران غاي / ا ف ب/AFP

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وقالت الوزارة إن زيارة السعودية وهي "الأولى لوزير جيوش فرنسي منذ خمس سنوات" تندرج في إطار "ديناميكية استئناف المحادثات" وستتضمن لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكذلك وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.

في الكويت، من المقرر أن يلتقي الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح وأن يتطرقا إلى "التعاون على مستوى العمليات" على أن يتضمن جدول أعمال المحادثات موضوع "تدريب العسكريين".

ومن المقرر أيضًا أن يلتقي جنودًا فرنسيين متمركزين في الكويت ضمن عملية "العزم الصلب" وهو تحالف دولي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

أما في الإمارات العربية المتحدة، فمن المتوقع أن يلتقي لوكورنو الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير الدفاع محمد البواردي. وسيزور أيضًا القوات الفرنسية في الإمارات، بحسب الوزارة الفرنسية.

ويرتبط البلدان باتفاقات دفاعية أثمرت عام 2009 عن تمركز قوة فرنسية دائمة في الإمارات قوامها أكثر من 650 عنصرًا، بالإضافة إلى عقود تسلّح ضخمة.

وعام 2022، بلغت صادرات الأسلحة الفرنسية مستوى "تاريخيًا" إذ وصلت قيمتها إلى 27 مليار يورو، خصوصًا نتيجة عقد اشترت بموجبه الإمارات 80 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" بقيمة 16 مليار يورو، بحسب تقرير سنوي للبرلمان الفرنسي.

© 2023 AFP