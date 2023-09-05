الإمارات تعلن استثمارات بقيمة 4,5 مليارات دولار في الطاقة النظيفة في إفريقيا

نيروبي (أ ف ب) – أعلنت الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء استثمارات بقيمة 4,5 مليارات دولار في مجال الطاقة النظيفة في إفريقيا، خلال قمة المناخ التي تستضيفها كينيا وتهدف إلى جذب التمويل لجهود مكافحة احترار المناخ.

© فرانسوا فالشارتس / أ ف ب

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وقال سلطان الجابر الذي يرأس شركة "مصدر" للطاقة المتجددة الحكومية وشركة النفط الوطنية الإماراتية "أدنوك" ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) المقررة في دبي في وقت لاحق من هذا العام، "سنخصص 4,5 مليارات دولار... لبدء مجموعة من مشاريع الطاقة النظيفة في هذه القارة المهمة جدا".

ويشارك قادة دول وحكومات ومسؤولون في القطاع إلى جانب آلاف الحاضرين في قمة نيروبي حيث تعمل إفريقيا على تعزيز إمكاناتها كقوة للطاقة النظيفة.

وسيلي قمة المناخ الإفريقية مؤتمر الأطراف (كوب28) في وقت لاحق من هذا العام في دبي والذي يتوقّع أن يشهد أجندات متنافسة لمستقبل الطاقة في العالم.

وحذّر الجابر، وهو أيضا وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، من أنه "إذا خسرت إفريقيا، سنخسر جميعا".

وأعلن أن الاستثمارات تهدف إلى "إنتاج 15 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول العام 2030".

© 2023 AFP