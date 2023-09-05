الجيش الإٍسرائيلي يقتل فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة (وزارة الصحة)

طولكرم (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل الجيش الاسرائيلي فجر الثلاثاء فلسطينيا خلال مداهمة مخيم للاجئين قرب طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

© جعفر اشتية / ا ف ب

أطفال بين أنقاض مبنى في مخيم نور شمس للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة قرب مدينة طولكرم في الخامس من أيلول/سبتمبر 2023

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وأعلنت الوزارة في بيان "استشهاد الشاب عايد سميح خالد ابو حرب (21 عاما) برصاص الاحتلال الحي في الرأس في مخيم نور شمس بطولكرم".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الحادثة على الفور.

وقال سكان من المخيم الواقع قرب طولكرم في شمال غرب الضفة الغربية المحتلة لوكالة فرانس برس إن الجيش الاسرائيلي دخل المخيم بعد منتصف الليل "وبعد ذلك بوقت قصير اندلعت مواجهات بين مجموعة من المسلحين والجيش الاسرائيلي".

وأوضح سكان من المخيم أن الجيش الاسرائيلي استقدم معه جرافات وقام بتجريف طرق داخل المخيم.

وارتفعت وتيرة العنف في إطار الصراع الفلسطيني الاسرائيلي منذ مطلع العام الماضي.

وأدّت أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين هذا العام إلى مقتل ما لا يقلّ عن 226 فلسطينيًا و32 إسرائيليًا وأوكرانية وإيطالي، وفقًا لتعداد وضعته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية من الجانبين.

© 2023 AFP