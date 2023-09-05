مصرع لاعب كرة قدم دولي بنمي بالرصاص (الشرطة)

بنما (أ ف ب) – لقي مدافع منتخب بنما لكرة القدم خيلبرتو هرنانديس مصرعه بالرصاص على يد مسلحين مجهولين في مدينة كولون الكاريبية، وفق ما أعلنت الشرطة الاثنين.

© خوان مابروماتا / ا ف ب

مدافع منتخب بنما خيلبرتو هرنانديس (يمين) يساعد مهاجم المنتخب الارجنتيني باولو ديبالا على النهوض خلال مباراة دولية ودية في كرة القدم. بوينوس أيرس، في 23 آذار/مارس 2023

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وقالت الشرطة إن هرنانديس الذي خاض مباراتين دوليتين مع بنما في آذار/مارس من هذا العام، إحداهما ودية أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، توفي الأحد بعدما أطلق عليه النار من سيارة مارة، ما تسبب أيضاً بإصابة ستة أشخاص آخرين.

وارتفعت نسبة الجريمة في كولون، الواقعة على بعد قرابة 80 كيلومتراً شمال العاصمة بنما، بسبب التقاتل بين عصابات المخدرات المتنافسة بحسب الشرطة.

ولعب هرنانديس (26 عاماً) مع نادي أتلتيكو إنديبندينتي البنمي.

وقالت الشرطة الاثنين إنه تم اعتقال مشتبه به على صلة بإطلاق النار بعد "سلسلة من العمليات وإجراءات البحث" في كولون.

ونعى الاتحاد البنمي لكرة القدم هرنانديس في بيان على منصة "أكس" (تويتر سابقاً)، قائلاً "يتقدم الاتحاد البنمي لكرة القدم بتعازيه لعائلته وأحبائه، وأيضاً لكامل أسرة نادي أتلتيكو إنديبندينتي وأسرة كرة القدم البنمية. السلام لروحه".

© 2023 AFP