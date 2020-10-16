وزير الخارجية الفرنسي: الجزائريون هم وحدهم من يستطيعون ترجمة "تطلعات" الحراك

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وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الجزائر، 15 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

قال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الخميس في الجزائر إن الجزائريين هم "وحدهم" من يستطيعون ترجمة "تطلعات" الحراك الشعبي، "التي تم التعبير عنها بتحضر وكرامة في مؤسسات قادرة على جعلها ملموسة". وأضاف أن الرئيس عبد المجيد تبون "عبر عن طموحاته في إصلاح المؤسسات لتعزيز الحوكمة والتوازن بين السلطات والحريات".

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أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان خلال زيارة إلى الجزائر الخميس أن الجزائريين هم "وحدهم" من يستطيعون ترجمة "تطلعات" الحراك الشعبي، الانتفاضة السلمية غير المسبوقة التي ولدت بدون قيادة في 22 فبراير/شباط 2019 من تراكم غضب الجزائريين الذين يطالبون بتغيير جذري لـ"النظام" الحاكم منذ عام 1962.

وقال لودريان بعد لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن "الجزائريين هم، وهم وحدهم، من يستطيعون ترجمة التطلعات التي تم التعبير عنها بتحضر وكرامة، في مؤسسات قادرة على جعلها ملموسة".

وأضاف أن "الرئيس عبر عن طموحاته في إصلاح المؤسسات لتعزيز الحوكمة والتوازن بين السلطات والحريات".

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ودعي الجزائريون للتصويت للاستفتاء على تعديل الدستور الذي يفترض أن يؤسس لـ"جزائر جديدة" تستجيب لتطلعات الحراك، الانتفاضة السلمية غير المسبوقة التي ولدت بدون قيادة في 22 فبراير/شباط من تراكم غضب الجزائريين الذين يطالبون بتغيير جذري لـ"النظام" الحاكم منذ عام 1962.

ولم يحقق الحراك مطلبه الأساسي حتى الآن، حتى لو ضغط في أبريل/نيسان 2019 لحين رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد عشرين عاما في الحكم.

كما رحب الوزير الفرنسي بإعادة بعث العلاقات الثنائية منذ انتخاب الرئيس تبون في ديسمبر/كانون الأول 2019، بعد عام من التململ في ذروة الاحتجاجات الشعبية.

وقال لودريان: "يسعدني أن أشير إلى أن علاقتنا الثنائية تشهد زخما جديدا"، مشددا على أن "الرئيس (إيمانويل) ماكرون بدأ عام 2017 النظر باستبصار لتاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر (1954-1962)". وتابع: "من الضروري النظر بصفاء وهدوء للماضي".

وكان ماكرون قد كلف المؤرخ بنجامان ستورا بمهمة تتعلق بـ"ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر"، بهدف تعزيز "المصالحة بين الشعبين الفرنسي والجزائري".

وعلى الصعيد الاقتصادي، أصر وزير الخارجية الفرنسي على أهمية أن تتمكن الشركات الفرنسية من ترسيخ مواقعها في الجزائر التي أصبحت الصين المورد الرئيسي لها متفوقة على فرنسا.

فرانس24/ أ ف ب

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