تونس: فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد بعد تفاقم الوضع الوبائي

تونس العاصمة متوقفة عن النشاط والحركة بعد قرار الحكومة فرض حظر تجول ليلا لمدة 15 يوما.

أصدر رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي الاثنين أمرا بفرض حظر عام للتجول في أنحاء البلاد اعتبارا من الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول. ويأتي هذا القرار بعد أن تفاقم وضع البلاد الوبائي وزادت حالات الإصابة بفيروس كورونا لتبلغ أكثر من 40 ألف حالة.

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أمر رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي الاثنين بفرض حظر للتجوال اعتبارا من الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد. وكانت الحكومة التونسية قد قررت منذ أسبوعين فرض حظر تجول ليلا في عدة ولايات بينها تونس الكبرى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتصاعدت حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس لتبلغ حاليا أكثر من 40 ألفا. وكانت تونس قد تمكنت من احتواء الفيروس في وقت سابق من العام.

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وتشير الأرقام الرسمية لمعهد الإحصاء إلى أن نسبة الانكماش الاقتصادي التي تسبب بها الوباء في الفصل الثاني من العام 2020 تخطت 20 في المئة وقفزت نسبة البطالة من 15 إلى 18 في المئة. وبحسب عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بشير بوجدي، فإن التقديرات تشير إلى "خسارة ما يقارب 165 ألف مواطن شغلهم خلال الموجة الأولى من الوباء" ما بين آذار/مارس وحزيران/يونيو.

فرانس24/ أ ف ب/رويترز

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