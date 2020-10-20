فيروس كورونا: الوضع الوبائي في دول المغرب العربي بين تشديد القيود والدعوة إلى اليقظة والتزام الحذر
نشرت في:
يختلف الوضع الوبائي لفيروس كورونا في بلاد المغرب العربي من بلد لآخر صعودا وهبوطا. ففي الجزائر التي شهدت انخفاضا كبيرا في عدد الإصابات الأسبوع الماضي عاد المنحنى للصعود مجددا الاثنين، وفي حين دعت السلطات المواطنين للحذر واليقظة نفى وزير الصحة وجود "موجة ثانية" من الوباء في البلاد. وفي تونس فرضت السلطات حظرا عاما للتجول لكنها استبعدت العودة للحجر الصحي مرة أخرى نظرا للكلفة الاقتصادية الباهظة المترتبة عليه.