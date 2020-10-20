فيروس كورونا: الوضع الوبائي في دول المغرب العربي بين تشديد القيود والدعوة إلى اليقظة والتزام الحذر

عناصر من قوة تابعة لوزارة الداخلية المغربية تقوم بدورية في أحد أحياء الرباط لفرض الالتزام باجراءات الإغلاق في مواجهة كورونا في 17 آب/اغسطس 2020.

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