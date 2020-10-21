ليبيا: الأمم المتحدة تعلن توصل طرفي النزاع لاتفاق حول إعادة فتح الطرق وخطوط الرحلات الجوية الداخلية

توصل طرفا النزاع في ليبيا إلى اتفاق يقضي بإعادة فتح الطرق وخطوط الرحلات الجوية الداخلية على خلفية المفاوضات المباشرة بينهما في جنيف، وفق ما أعلنته موفدة الأمم المتحدة بالنيابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز.

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أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالوكالة ستيفاني وليامز الأربعاء أن طرفي النزاع في ليبيا توصلا لاتفاقات ملموسة، يشمل فتح الطرق الأساسية في البلاد وكذلك بعض الرحلات الجوية الداخلية، معربة عن تفاؤلها في التوصل إلى إطلاق نار دائم في البلاد، بعد يومين من المفاوضات المباشرة في جنيف.

وكان طرفا النزاع الليبي أعلنا في وقت سابق في ختام جولة ثانية من الحوار في المغرب، أنهما توصلا إلى اتفاق بشأن المؤسسات السيادية. وشدد الطرفان على وجوب أن تقر المؤسسات الدستورية في ليبيا ما تم التوصل إليه من تفاهمات "للمضي قدما في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية".

ولم يقدم البيان الصادر عنهما وقتها أي تفاصيل حول فحوى التوافقات التي تم التوصل إليها، إلا أنه أكد عزم الطرفين على "الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمملكة المغربية لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية".

فرانس24/أ ف ب

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