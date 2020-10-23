الأمم المتحدة: طرفا النزاع في ليبيا يوقعان على "اتفاق دائم" لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد

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وقع طرفا النزاع في ليبيا الجمعة على "اتفاق دائم" لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، عقب محادثات في الأمم المتحدة دامت خمسة أيام، حسب ما أعلنته البعثة الأممية للدعم في ليبيا الجمعة عبر صفحتها على فيس بوك. وأشادت القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بما أسمته "وطنية" الطرفين في التوصل للاتفاق.

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أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبر صفحتها على فيس بوك أن طرفي النزاع في هذا البلد المغاربي وقعا على "اتفاق دائم" لوقف إطلاق النار الجمعة بعد محادثات استمرت خمسة أيام في الأمم المتحدة.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها في فيس بوك "تتوج محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف اليوم بإنجاز تاريخي حيت توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا. ويمثل هذا الإنجاز نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا". ونشرت البعثة بثا مباشرا على صفحتها لحفل التوقيع.

وقالت القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة لليبيا في خطاب للطرفين المتحاربين بعد توقيع الاتفاق، إن "وطنيتكم كانت مساركم للتحرك للأمام وقد تمكنتم من التوصل لاتفاق".

فرانس24/أ ف ب/ رويترز

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