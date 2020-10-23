ردود الفعل على الاتفاق الليبي: الأوروبيون يرحبون وأردوغان لا يعتبره "قابلا للتحقيق"

المحادثات بين طرفي النزاع الليبي في مقر الأمم المتحدة في جنيف. 20/10/2020

بعد توقيع طرفي النزاع الليبي على "اتفاق دائم لوقف إطلاق النار" الجمعة، تتالت ردود الفعل على هذا الاتفاق، وكان أبرزها الموقف الصادر عن الاتحاد الأوروبي الذي رحب بهذا الاتفاق معتبرا أنه "أساسي لاستئناف الحوار السياسي". لكن الموقف التركي اتسم بالشكوك، إذ صرح الرئيس رجب الطيب أردوغان قائلا: "الزمن سيُظهر مدى دوامه"، مشيرا إلى أن "ثباته لا يبدو لي قابلا للتحقيق بدرجة كبيرة".

إعلان اقرأ المزيد

رحّبت المفوضية الأوروبية بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا الجمعة ودعت إلى تطبيقه واستئناف محادثات السلام. وأشار المتحدث باسم شؤون سياسات الاتحاد الأوروبي الخارجية بيتر ستانو للصحافيين إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار بشكل دائم أساسي لاستئناف الحوار السياسي"، مؤكدا أنه "من المهم جدا كذلك بأن يطبّق هذا الاتفاق".

من جهته، أمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة أن يلتزم طرفا الصراع الليبي باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعاه، لكنه اعتبر أن "ثباته لا يبدو لي قابلا للتحقيق بدرجة كبيرة".

وأضاف للصحافيين بعد أن وقع الطرفان المتحاربان اتفاقا يقضي بوقف دائم لإطلاق النار "الزمن سيُظهر مدى دوامه".

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد كتبت على صفحتها على فيسبوك "تتوج محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف اليوم بإنجاز تاريخي حيت توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا. ويمثل هذا الإنجاز نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".

ونشرت البعثة بثا مباشرا على صفحتها لحفل التوقيع الذي استمر عشر دقائق وأعقبه تصفيق. وجرت المراسم في مقر الأمم المتحدة في جنيف حيث وقف أعضاء الوفدين الليبيين ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز وهم يضعون كمامات أمام وثائق الاتفاق التي وقعوا عليها لاحقا.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك