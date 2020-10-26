بومبيو يدعو إلى تسليم السلطة في ليبيا إلى سلطات جديدة للتحضير للانتخابات

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رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاثنين باتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في ليبيا، داعيا إلى "انتقال السلطة إلى سلطات تنفيذية جديدة للتحضير للانتخابات". كما طالب بومبيو كل المقاتلين الأجانب بمغادرة ليبيا خلال مدة 90 يوما بما يتماشى مع الاتفاق.

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاثنين أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة شجاعة ويجب على كل المقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا خلال مدة 90 يوما بما يتماشى مع الاتفاق. وتابع: نؤيد انتقال السلطة في ليبيا إلى سلطات تنفيذية جديدة للتحضير للانتخابات.

وأشار بومبيو، الذي وصل إلى نيودلهي وهي أول محطة في جولته الآسيوية، إلى أنه من المهم أن تساند كل الأطراف المعنية نجاح المحادثات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة.

كما أشاد في بيان له "بالقيادات الليبية من الجانبين لاتخاذ تلك الخطوة الشجاعة".

ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه بلاده "تتطلع إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة في ليبيا لدعم المصالحة الوطنية". وشدد على أهمية "نتائج الحوار السياسي الليبي الذي مهدت الأمم المتحدة الطريق له".

وكانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا قد أعلنت الجمعة أن طرفي النزاع في هذا البلد قد وقعا على "اتفاق دائم" لوقف إطلاق النار بعد محادثات استمرت خمسة أيام في الأمم المتحدة.

فرانس24/ رويترز

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