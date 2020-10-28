الرئيس الجزائري في حجر صحي طوعي بالمستشفى بعد الاشتباه بإصابة مسؤولين كبار بفيروس كورونا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في أديس أبابا. إثيوبيا 9 فبراير/شباط 2020. © رويترز/أرشيف

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : أسامة سنوسي 5 دقائق

بعد الاشتباه بإصابة عدد من كبار موظفيها بفيروس كورونا، أعلنت الرئاسة الجزائرية عن دخول الرئيس عبد المجيد تبون في حجر صحي طوعي بمستشفى النعجة العسكري بالعاصمة الجزائر منذ السبت الماضي بتوصية من الأطباء. ولم تكشف الرئاسة عما إذا كان الرئيس مصابا بالفيروس أم لا، لكن ما تتداوله الأوساط الشعبية بحسب أسامة السنوسي مراسل فرانس24 يشير إلى إصابته بالمرض لكن لا توجد معلومات رسمية تفيد بذلك. فيما أصدرت كل من الرئاسة ومجلس الوزراء بيانا يؤكد تمتع تبون بصحة جيدة وأنها لا تستدعي القلق.