تم الأربعاء نقل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية معمقة، وفقا لما ذكره التلفزيون الرسمي الجزائري. وكانت الرئاسة الجزائرية قد ذكرت الثلاثاء أنه تم إدخال الرئيس الجزائري إلى وحدة علاج متخصصة في مستشفى عسكري، عقب إعلان تبون السبت عزل نفسه على خلفية إصابة عدد من كبار مساعديه بفيروس كورونا.

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أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري الأربعاء أن الرئيس عبد المجيد تبون نقل إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية معمقة.

وكان مكتبه قال الثلاثاء إنه أدخل إلى وحدة علاج متخصصة في مستشفى عسكري، قبل أيام من استفتاء مهم على تعديلات دعا لإدخالها على الدستور.

وقال تبون (75 عاما) يوم السبت إنه سيعزل نفسه بعد أن أصيب عدد من كبار مساعديه بفيروس كورونا. ونقل عنه قوله آنذاك "أطمئنكم أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية، وإنني أواصل عملي".

فرانس24/ رويترز

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