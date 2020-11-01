الجزائر: ما هي نسبة المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور حسب النتائج الأولية؟

عملية فرز الأصوات بعد الاستفتاء على الدستور الجديد في الجزائر العاصمة. 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

اختتم الجزائريون الأحد التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد، لكن أرقام الإقبال الرسمية الأولية لم تظهر حماسا يذكر تجاه التغييرات التي تسعى من ورائها الحكومة، إلى طي صفحة الحراك الشعبي الذي عرفته البلاد العام الماضي.

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قاطع الجزائريون بشكل ملحوظ عملية التصويت الأحد على تعديل دستوري يفترض أن يؤسس لـ"جزائر جديدة" في ظل غياب صاحب المبادرة الرئيس عبد المجيد تبون بسبب علاجه في الخارج.

وانتخبت زوجة الرئيس فاطمة الزهراء تبون نيابة عنه في مركز التصويت أحمد عروة ببلدية سطاوالي بالضاحية الغربية للعاصمة.

وأغلقت مكاتب التصويت وعددها 61 ألفا كما كان مقررا في الساعة السابعة (18:00 ت غ)، بينما بدا أن الاتجاه العام هو نحو عزوف انتخابي كبير.

ويمكن أن تظهر النتائج، بما يشمل نسبة الإقبال على التصويت، في وقت متأخر الأحد أو غدا الاثنين.

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وبلغت نسبة المشاركة، الرهان الوحيد في هذا الاستفتاء، عند حدود الساعة 17,00 (16,00 ت غ) 18,44 بالمئة، حسبما أعلن محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وكان مسؤولون قد أعلنوا أن نسبة المشاركة لم تتعد 13 بالمئة بحلول الثانية ظهرا (1300 بتوقيت غرينتش) قبل خمس ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع.

وبالمقارنة، بلغ معدل المشاركة 20 بالمئة بحلول الثالثة مساء (1400 بتوقيت غرينتش) في الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول عندما كانت نسبة المشاركة البالغة 40 بالمئة هي الأدنى منذ عقود.

وبثت وسائل إعلام مؤيدة للحكومة لقطات لمئات الشبان وهم يتدفقون على مركز اقتراع في مدينة ميلة مع بدء التصويت ويقفون في طوابير.

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وفي مدينة أولاد فايت غربي العاصمة، وقف حوالي عشرة ناخبين في انتظار الإدلاء بأصواتهم. وقال أحمد سليمان (60 عاما) "دعونا نأمل في الأفضل وندعو الله بالشفاء العاجل لتبون".

وفي وسط العاصمة، قال حسان ربيع (30 عاما) وهو سائق حافلة كان يجلس مع اثنين من أصدقائه "لا معنى للتصويت. هذا الدستور لن يغير أي شيء".

وحضر مراسل وكالة فرنس برس عملية فرز الأصوات في مكتبين انتخابيين في مركز باستور بوسط العاصمة، حيث لم تتعد نسبة المشاركة 11,5 و12,5 بالمئة.

وانتظرت مكاتب التصويت إلى آخر لحظة وصول الناخبين، كما محمد ميلود لعروسي، 86 سنة، آخر مصوت في مركز باستور. وقال لوكالة فرنس برس "صوت بنعم من أجل أبنائي وأحفادي وهذا واجبي. كما شاركت في تحرير بلدي خلال الثورة أقوم بواجبي اليوم من أجل استقراره".

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وأفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وقوع أعمال شغب وتكسير لصناديق الاقتراع ليل السبت الأحد، في منطقة القبائل المعروفة بعزوفها الانتخابي.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وجمعية داعمة للحراك، أن قوات الشرطة أوقفت عددا من الأشخاص في العاصمة وولاية تيزي وزو.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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