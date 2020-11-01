تونس - فرنسا: قيس سعيد وإيمانويل ماكرون يتباحثان هاتفيا في ملف الهجرة غير القانونية

الرئيس التونسي قيس سعيد خلال مراسم أداء اليمين الدستورية بمجلس ممثلي الشعب في تونس. 23 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد السبت اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث تطرقا إلى مسألة الهجرة غير القانونية. ويأتي تناول هذا الملف بين البلدين بعد أن تبين أن منفذ اعتداء نيس الدامي تونسي الجنسية، وصل إلى فرنسا بطريقة غير شرعية.

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في اتصال هاتفي جمعهما، تطرق الرئيس التونسي قيس سعيّد السبت مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ملف الهجرة غير القانونية غداة اعتداء نيس الذى نفذه تونسي.

وتناولت المكالمة التي جرت السبت "العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين إلى جانب التطرق إلى العمليات الإرهابية التي عرفتها فرنسا ولا زالت"، وفقا لبيان الرئاسة التونسية.

فيما تطرق الرئيسان خلال هذه المكالمة لـ"موضوع الهجرة غير النظامية والحلول التي يجب التوصل إليها معا لمعالجة هذه الظاهرة التي تتفاقم بين الحين والحين بهدف تحقيق أغراض سياسية".

ويذكر أنه قُتل في اعتداء الخميس في كنيسة بنيس (جنوب شرق فرنسا) رجل وامرأة بطعنات وجهها إليهما ابراهيم العيساوي الذي صرخ "الله أكبر". وتوفيت لاحقا امرأة أخرى متأثرة بجروح بالغة أُصيبت بها.

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وقال نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي لوكالة الأنباء الفرنسية الجمعة إن المشتبه به "ليس مصنفا إرهابيا لدى السلطات التونسية وغادر البلاد بطريقة غير قانونية في 14 أيلول/سبتمبر الفائت ولديه سوابق قضائية في أعمال عنف ومخدرات".

وتوضح إحصاءات وزارة الداخلية التونسية أنه منذ مطلع العام الحالي وحتى أواسط أيلول/ سبتمبر، حاول 8581 شخصا عبور المياه التونسية باتجاه السواحل الأوروبية بينهم 2104 من جنسيات أجنبية.

فرانس24/ أ ف ب

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