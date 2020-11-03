الرئاسة الجزائرية تؤكد إصابة عبد المجيد تبون بفيروس كورونا وتقول "حالته في تحسن تدريجي"

أكدت الرئاسة الجزائرية في بيان لها الثلاثاء إصابة الرئيس عبد المجيد تبون بفيروس كورونا، الذي يواصل علاجه بمستشفى في ألمانيا. وأضافت "الطاقم الطبّي يطمئن أن الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضي البروتوكول الصحي".

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أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان الثلاثاء أنّ الرئيس عبد المجيد تبون الذي يعالج في مستشفى بألمانيا مصاب بفيروس كورونا، في أول إعلان رسمي يحدد سبب مرض الرئيس الجزائري.

وأضاف بيان الرئاسة: "يُواصل رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة، عقب إصابته بالفيروس".

وتابع البيان: "يُطمئن الطاقم الطبّي بأنّ السيّد الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضي البروتوكول الصحي".

وكان الرئيس الجزائري البلغ 74 سنة قد نُقل الى ألمانيا الخميس بعد أن قضى يومين في وحدة متخصصة بالمستشفى المركزي للجيش في العاصمة الجزائر، بدون توضيح طبيعة مرضه.

وفي بيان صدر في 24 تشرين الأول/أكتوبر اكتفت الرئاسة الجزائرية بالإعلان أن تبون، المدمن التدخين، دخل "طوعيا" في حجر لخمسة أيام عقب الاشتباه في إصابة عدة مسؤولين كبار في الرئاسة والحكومة بفيروس كورونا.

وغاب بذلك الرئيس الجزائري عن تدشين جامع الجزائر الذي كان مقررا الأحد كما غاب عن الاستفتاء الدستوري الذي شهد نسبة مقاطعة قياسية.

فرانس24/ أ ف ب

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