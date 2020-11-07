مصرع شخصين وحالات اختناق عديدة في سلسلة حرائق هائلة شمال الجزائر

شهدت عدة ولايات شمال الجزائر الجمعة سلسلة حرائق هائلة أودت بحياة شخصين على الأقل وإجلاء آخرين بحسب المديرية العامة للحماية المدنية. وتم الإبلاغ عن عدة حرائق في الساعات الأربع والعشرين الماضية في 10 ولايات في شمال البلاد، دون تقديم أي معلومات عن مصدرها. وتشهد الجزائر سنويا حرائق عدة بعضها متعمد حسب السلطات التي صرحت سابقا أنه تم اعتقال عدد من مضرمي النيران عمدا في آب/أغسطس بعد حرائق دمرت عدة آلاف هكتارات من الغابات في الأشهر الأخيرة، بمتوسط 20 حادثة مسجلة يوميا.

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كان ليل عدة مناطق وولايات شمال الجزائر أحمرا بسبب حرائق غابات هائلة اندلعت خلال الساعات الـ24 الماضية، ما أدى إلى مصرع شخصين في تيبازة بغرب العاصمة وإجلاء حوالى 15 شخصا بحسب المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية. فيما تم الإبلاغ عن عدة حرائق في 10 ولايات في شمال البلاد خلال يوم واحد، دون تقديم أي معلومات عن مصدرها.

وأفادت المديرية في بيان نُشر صباح السبت على حسابها في فيسبوك أن الرجلين اللذين لقيا حتفهما في تيبازة (شمال) أحاطت بهما النيران أثناء وجودهما في قن للدجاج. مضيفة أنه تم إجلاء 15 شخصا من ثلاث عائلات تعيش بالقرب من مكان الحرائق.

وتم إرسال أكثر من 53 رجل إطفاء و 16 شاحنة من الجزائر العاصمة لمساعدة زملائهم في تيبازة حيث لا تزال الحرائق التي اندلعت مساء الجمعة خارج السيطرة صباح السبت بسبب الرياح العاتية.

حرائق متعمدة بمعدل 20 حادثة يوميا

وكان قسم الشرطة في تيبازة قد أعلن، في أيلول/سبتمبر، أنه سجل خلال صيف 2020 "أعلى حصيلة" أضرار ناجمة عن حرائق الغابات منذ عام 2010، مع خسائر تقدر بنحو 900 هكتار من الغطاء النباتي.

وتم اعتقال عدد من مضرمي النيران عمدا في آب/أغسطس بعد حرائق هائلة دمرت عدة آلاف هكتارات من الغابات في الجزائر في الأشهر الأخيرة، بمتوسط 20 حادثة مسجلة يوميا، بحسب السلطات.

وتشهد البلاد كل عام حرائق غابات. في عام 2019، تضرر 21048 هكتارا بين 1 حزيران/يونيو و31 تشرين الأول/أكتوبر.

فرانس24/أ ف ب

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