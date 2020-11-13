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الأمم المتحدة تعلن اتفاقا على تنظيم انتخابات في ليبيا بتاريخ 24 ديسمبر 2021

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جانب من اجتماعات الحوار الليبي في تونس.
جانب من اجتماعات الحوار الليبي في تونس. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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توصل المندوبون الليبيون المجتمعون في تونس لبحث حل سياسي للأزمة في البلاد إلى اتفاق على تنظيم "انتخابات وطنية" في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، وفق ما أعلنته مبعوثة الأمم المتحدة بالوكالة إلى ليبيا ستيفاني وليامز مساء الجمعة في مؤتمر صحفي.

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أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة بالوكالة إلى ليبيا ستيفاني وليامز مساء الجمعة عن توصل المندوبين الليبيين المجتمعين في تونس في إطار مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة، إلى اتفاق ينص على "إجراء انتخابات وطنية" في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وقالت وليامز في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "اتفق المشاركون في منتدى الحوار السياسي الليبي على تنظيم انتخابات وطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021".

وهذه أولى نتائج المناقشات الجارية في تونس منذ الإثنين بين 75 مندوبا من جميع الأطراف اختارتهم الأمم المتحدة لمحاولة إخراج ليبيا من الصراعات التي تمزقها منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وتنتشر في ليبيا فصائل مسلّحة كثيرة، توالي معسكرين رئيسيين: حكومة الوفاق الوطني ومقرّها العاصمة طرابلس، وسلطة موازية في الشرق يدعمها المشير النافذ خليفة حفتر.

ويدور الحوار في البلد الجار تونس بين شخصيات تعهدت عدم المشاركة في الهيئات التي سيتم انتخابها.

 

فرانس24/ أ ف ب

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