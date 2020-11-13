تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#الحجر الصحي
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

المغرب يعلن عن عملية عسكرية بالكركرات في الصحراء الغربية لـ"إعادة إرساء حرية التنقل"

نشرت في:

مقاتل من جبهة بوليساريو أمام مروحية للأمم المتحدة في الصحراء الغربية في 5 آذار/مارس 2016.
مقاتل من جبهة بوليساريو أمام مروحية للأمم المتحدة في الصحراء الغربية في 5 آذار/مارس 2016. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
2 دقائق

بدأ المغرب الجمعة عملية عسكرية في منطقة الكركرات العازلة في الصحراء الغربية على الحدود مع موريتانيا، من أجل "إعادة إرساء حرية التنقل" المدني والتجاري في المنطقة. ولفت المغرب إلى أن هذه العملية تأتي بعد عرقلة أعضاء من جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، الطريق الذي تمر منه شاحنات نقل البضائع نحو موريتانيا وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء.

إعلان

أعلن المغرب الجمعة أنه أطلق عملية عسكرية في منطقة الكركرات العازلة في الصحراء الغربية على الحدود مع موريتانيا، من أجل "إعادة إرساء حرية التنقل" المدني والتجاري في المنطقة، مدينا "استفزازات" جبهة بوليساريو.

وأشار بيان رسمي إلى أن هذه العملية تأتي بعد عرقلة أعضاء من جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر، الطريق الذي تمر منه خصوصا شاحنات نقل بضائع نحو موريتانيا وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء.

 

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.