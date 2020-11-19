الجزائر: القضاء يأمر بإعادة محاكمة سعيد بوتفليقة ومديرين سابقين للاستخبارات

صورة مركبة، الجنرال الجنرال محمد مدين المدعو توفيق، سعيد بوتفليقة، واللواء بشير طرطاق.

أمرت المحكمة العليا في الجزائر الأربعاء بإعادة محاكمة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، سعيد، والمديرين السابقين للاستخبارات محمد مدين وعثمان طرطاق، أمام محكمة الاستئناف العسكرية في مدينة البليدة (غربي العاصمة). وكان المدانون أوقفوا في أيار/مايو 2019، وحُكم عليهم بالسجن 15 عاما بتهمة "التآمر على سلطة الجيش والدولة".

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أمرت المحكمة العليا في الجزائر الأربعاء بإعادة محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، والمديرين السابقين للاستخبارات محمد مدين وعثمان طرطاق، والذين أدينوا بتهمة "التآمر على الجيش والدولة"، أمام محكمة الاستئناف العسكرية في مدينة البليدة (غربي العاصمة.

نجيب بيطام-عن محاكمة سعيد بوتفليقة وجنراليين في الجزائر 04:04

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ونقضت الحكم بالسجن 15 عاما الذي صدر بحقهم بعدما قبلت طعنا بحكم الإدانة تقدم به كل من محامي الدفاع والنائب العام العسكري.

ولم تحدد محكمة الاستئناف العسكرية في البليدة موعدا جديدا لمحاكمة سعيد بوتفليقة والجنرالين محمد مدين الملقب بـ "توفيق" وعثمان طرطاق، بالإضافة إلى الأمينة العامة لـ "حزب العمال" التروتسكي لويزة حنون التي أفراج عنها في شباط/فبراير.

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وأوضح بيان النائب العام للمحكمة العليا "قبول الطعون بالنقض شكلا وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة مشكلاً من تشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وكان المدانون الأربعة قد أوقفوا في أيار/مايو 2019، وحُكم عليهم في أيلول/سبتمبر من نفس العام بالسجن 15 عاما إثر محاكمة خاطفة خضعوا لها أمام المحكمة العسكرية في البليدة بتهمة "التآمر على سلطة الجيش والدولة".

واتهموا بالاجتماع في آذار/مارس 2019 لتحضير خطة لإثارة البلبلة داخل قيادة الجيش التي كانت تطالب علناً في حينه باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بهدف وضع حد للأزمة السياسية وسط استمرار الحراك الاحتجاجي ضد السلطات.

وفي شباط/فبراير 2020 أيدت محكمة الاستئناف أحكام الإدانة الصادرة بحق بوتفليقة والجنرالين وخففت الحكم الصادر بحق حنون إلى السجن لمدة ثلاث سنوات بينها تسعة أشهر نافذة، أنهتها في شباط/فبراير حين أطلق سراحها.

فرانس24/ أ ف ب

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