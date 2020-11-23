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ردود أفعال غاضبة من المعارضة الجزائرية على تصريحات ماكرون الداعمة للرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثة عبر الفيديو في قصر الإليزيه بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 © أ ف ب

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : أنمار حجازي 3 دقائق

لاقت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمجلة "جون أفريك" بشأن ثقته في الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ودعمه له انتقادات واسعة من المعارضة الجزائرية التي رأت فيها دروسا في الديمقراطية وإدارة الحكم وتوزيعا لشهادات الشرعية على الشعوب والسكان الأصليين للمستعمرات الفرنسية السابقة، كما يقول محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقرلطية الجزائري المعارض. أما حركة مجتمع السلم الحزب الإسلامي المعارض فقد استهجن التدخل الفرنسي في شؤون الجزائر.