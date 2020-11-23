من هو مبارك يزيد الزعيم الجديد لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" خلفا لعبد المالك دروكدال؟

صورة للزعيم الجديد لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب" كما ظهر في شريط فيديو في 6 مايو/أيار 2013.

أكدت عدة مصادر إعلامية نقلا عن مواقع إلكترونية بينها "سايت" الأمريكي المتخصص في الحركات الإسلامية المتطرفة أن تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" قد أعلن في 22 نوفمبر/تشرين الثاني تعيين الجزائري مبارك يزيد، المدعو أبو عبيدة يوسف العنابي زعيما جديدا للتنظيم الإرهابي خلفا للجزائري عبد المالك دروكدال، والذي قتل في يونيو/حزيران 2020 إثر عملية عسكرية بشمال غرب تساليت في مالي.

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بعد مرور خمسة أشهر على مقتل زعيمه (الجزائري) عبد المالك دروكدال، والذي قتل في يونيو/حزيران 2020 إثر عملية عسكرية نفذتها القوات الفرنسية بشمال غرب تساليت في مالي قرب الحدود مع الجزائر، أعلنت الجماعة الإرهابية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني تعيين مبارك يزيد، وهو أيضا جزائري يدعى أبو عبيدة يوسف العنابي، زعيما جديدا له.

وقد يُفهم من كنيته أنه من مواليد أو من المتحدرين من مدينة عنابة، إحدى أبرز وأكبر مدن الشرق الجزائري.

ونقلت عدة مصادر إعلامية هذا الخبر نقلا عن مواقع إلكترونية متخصصة في الحركات الإسلامية المتطرفة والجهادية، ومن بينها موقع "سايت" الأمريكي.

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وكان الصحفي في فرانس24 وسيم نصر المختص في الحركات الجهادية أشار عند مقتل دروكدال، المدعو أبو مصعب عبد الودود، أن مصرعه "يشكل ضربة موجعة" للتنظيم. وقال يومها إن دروكدال الذي ترأس تنظيم القاعدة منذ 2007 كان "أقدم رئيس فرع للقاعدة في العالم".

وأضاف: "اللافت أنه شارك في عمليات الجهاديين في الجزائر ومالي وفي موريتانيا، لكن الأمر الأبرز هو تمكنه من إعادة جمع فلول فروع وفصائل التنظيمات الجهادية التي كانت عملية سرفال الفرنسية قد تمكنت من طردهم من شمال مالي".

من هو مبارك يزيد؟

ومبارك يزيد شغل حتى الآن منصب رئيس لـ"مجلس الأعيان"، اللجنة التوجيهية للجماعة الإرهابية. وكان على ما يبدو مسؤولا عن الفرع الإعلامي بالتنظيم الإرهابي، وصنفته الولايات المتحدة على لائحتها للإرهابيين الدوليين البارزين منذ سبتمبر/أيلول 2015.

وكغيره من العديد من مناضلي ومناصري "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" الجزائرية الذين تحولوا للعمل الإرهابي بعد توقيف العملية الانتخابية التي فاز فيها حزبهم في ديسمبر/كانون الأول 1991، تلقى مبارك يزيد تدريبه في أفغانستان حيث انتشرت معسكرات التدريب عقب الغزو السوفياتي في عام 1979.

فرانس24

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