البحرين تعلن اعتزامها إقامة قنصلية عامة في العيون بالصحراء الغربية

أعربت البحرين عن دعمها وتضامنها "مع المملكة المغربية في الدفاع عن سيادتها وحقوقها (...) في إطار السيادة المغربية ووحدة التراب المغربي"، حسب ما ذكرته وكالة أنباء المملكة الرسمية. وأعلن بيان للديوان الملكي في هذا السياق اعتزام المنامة فتح قنصلية في العيون بالصحراء الغربية المتنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليساريو. وكانت الإمارات أول دولة عربية تفتح ممثلية دبلوماسية لها في المنطقة. ويعتبر المغرب افتتاح قنصليات في الصحراء الغربية تأكيدا لسيادته عليها، بينما سبق لجبهة البوليساريو والجزائر التي تدعمها، أن دانتا ذلك.

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أفاد بيان للديوان الملكي في المغرب أن البحرين تعتزم إقامة قنصلية في مدينة العيون بالصحراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة وجبهة البوليساريو، مؤكدا تأييد المغرب في سياق التوتر الذي تشهده المنطقة بسبب أزمة الكركرات.

وقال البيان إن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أبلغ الملك محمد السادس في اتصال هاتفي الخميس "قرار مملكة البحرين بفتح قنصلية عامة بمدينة العيون المغربية"، على أن يتم التنسيق بشأنها بين وزارتي الخارجية في البلدين.

ونوه ملك البحرين بالقرارات التي أمر بها الملك محمد السادس "بمنطقة الكركرات بالصحراء المغربية، والتي أفضت إلى تدخل حاسم وناجع لحفظ الأمن والاستقرار بهذا الجزء من التراب المغربي"، بحسب ما أضاف البيان.

ومن جهتها، قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن حمد بن عيسى أكد للملك المغربي دعم دولته وتضامنها "مع المملكة المغربية في الدفاع عن سيادتها وحقوقها (...) في إطار السيادة المغربية ووحدة التراب المغربي".

وكان ملك الأردن عبد الله الثاني قد أعلن قرارا مماثلا الأسبوع المنصرم في اتصال هاتفي مع الملك محمد السادس، بينما كانت الإمارات أول دولة عربية تفتح ممثلية دبلوماسية في الصحراء الغربية مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

كما أفادت الخارجية المغربية هذا الأسبوع أن جمهورية هايتي قررت هي الأخرى افتتاح قنصلية بمدينة الداخلة جنوب العيون. وتحتضن المدينتان منذ أواخر العام الماضي 15 قنصلية لدول أفريقية جنوب الصحراء.

ويعتبر المغرب افتتاح هذه الممثليات الدبلوماسية الأجنبية في الصحراء الغربية تأكيدا لسيادته عليها، بينما سبق لجبهة البوليساريو والجزائر التي تدعمها، أن دانتا ذلك.

ويأتي هذا الإعلان في سياق عودة التوتر منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر إلى الصحراء الغربية، بعد عملية عسكرية نفذها الجيش المغربي في منطقة الكركرات العازلة بهدف إعادة حركة المرور إلى معبر حدودي مع موريتانيا.

وردت البوليساريو بأن العملية المغربية تسقط وقف إطلاق النار المعمول به منذ 1991 بين الطرفين بإشراف الأمم المتحدة، معلنة الحرب.

فرانس24/ أ ف ب

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