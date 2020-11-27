تونس: رئيس الحكومة يطلق حوارا اقتصاديا واجتماعيا وسط تصاعد الاحتجاجات

أناس يغادرون محطة القطار في المرسى بالقرب من تونس، تونس، 11 مايو 2020. © رويترز

نص : فرانس24 تابِع 5 دقائق

أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي إطلاق حوار اقتصادي واجتماعي مع مسؤولين سياسيين وبرلمانيين تونسيين. فيما أكد مراسل فرانس 24 في تونس نور الدين مباركي أن هذا الحوار سيدور حول نقطتين أساسيتين: الأولى تتعلق بتمرير قانون المالية 2021 والذي سيبدأ البرلمان بمناقشته غدا السبت، فيما تتمثل النقطة الثانية في رسم مخطط جديد للتنمية. ونوه مباركي بأن مبادرة رئيس الحكومة التونسية ليست الوحيدة، بل هناك مبادرات أخرى، مثل تلك التي سيطلقها الاتحاد العام للشغل التونسي الأسبوع القادم ومبادرة حزب التيار الديمقراطي. وتأتي كل هذه اللقاءات في وقت يعرف فيه الاقتصاد التونسي ركودا غير مسبوق بسبب انتشار وباء كوفيد-19.